Svetini dana 'specijalna' mogućnost: Ako je ne prihvati, bit će smijenjen u HNS-u zbog skandala

Susret glavnog tajnika HNS-a i predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza Tomislava Svetine, predsjednika Lokomotive Božidara Šikića i donedavno visokopozicioniranog dužnosnika Saveza Nevena Šprajcera sa bjeguncom od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem, u restoranu "Udovica", koji se nalazi između Čitluka i Mostara, podigao je prašinu i sve se pretvorilo u skandal o kojem bruji Hrvatska.

Svetini ostavljen prostor da se sam povuće s mjesta glavnog tajnika HNS-a

Iz krugova bliskih predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću portal Net.hr doznaje kako je Tomislavu Svetini ostavljen prostor da se sam povuče s pozicije glavnog tajnika HNS-a, kao što su to napravili Bruno Marić i spomenuti Neven Šprajcer, ali da će u suprotnom sve to završiti na glasanju na Izvršnom odboru, gdje će se glasati o povjerenju Tomislavu Svetini kao glavnom tajniku i nikakve šanse nema, tvrdi nam izvor, da Svetina to "preživi". Razuman je to potez jer javnost takvo što očekuje od Kustića nakon ovog. HNS si jednostavno ne može dopustiti takve skandale. Marijan Kustić dosad je uspješno riješavao takve krize, očekuje se da uspješno riješi i ovu.

Svetina nije htio komentirati ove navode i čitav slučaj za Net.hr

Kontaktirali smo Tomislava Svetinu da nam se referira na temu i ove naše nove navode, ali Svetina nije htio ništa komentirati.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjetimo, jedan naoko uobičajen ručak u restoranu "Udovice" bio je dovoljan da ponovno uzburka duhove i otvori neka stara, davno zatvorena pitanja. Slobodna Dalmacija objavila je fotografije Zdravka Mamića u restoranu, u društvu Tomislava Svetine, Božidara Šikića te Nevena Šprajcera.

Fotografija koja je procurila u javnost netom nakon Nove godine prikazala je za istim stolom Zdravka Mamića i trojicu visokopozicioniranih nogometnih dužnosnika, a podigla je prašinu u hrvatskom medijskom eteru. Sve se pretvorilo u skandal. Tomislav Svetina, član Izvršnog odbora HNS-a i predsjednik Lokomotive Božidar Šikić, te donedavni moćni operativac Saveza Neven Šprajcer našli su se u društvu čovjeka čije je ime postalo sinonim za jedno turbulentno razdoblje domaćeg nogometa i kriminal u hrvatskom nogometu.

Tko je Tomislav Svetina?

Tomislav Svetina poznato je ime u hrvatskom nogometu koje danas obnaša dvije važne funkcije u hrvatskom nogometu. Glavni je tajnik Hrvatskog nogometnog saveza i aktualni predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza. Tomislav Svetina je pravnik koji je u hrvatski nogomet ušao na velika vrata. Njegova karijera isprepletena je s najturbulentnijim godinama Dinama i HNS-a. Od 2012. do 2018. godine obnašao je dužnost glavnog direktora Dinama, preuzevši operativno vođenje kluba upravo u trenutku kada su braća Mamić privedena zbog sumnji u izvlačenje desetaka milijuna kuna. U jednom trenutku suprostavio se Zdravku Mamiću jer je imao drugačiji stav i razmišljanje od njega glede načina na koji se tad vodio Dinamo. To je rezultiralo njegovom smjenom. Izvršni odbor GNK Dinamo, naime, na svojoj redovitoj sjednici 5. studenog 2018., jednoglasno je donio odluku kojom je Tomislav Svetina razrješen dužnosti potpredsjednika te člana Uprave GNK Dinamo. Nakon toga, potpisnih ovih redaka sa Tomislavom Svetinom našao se u jednom poznatom zagrebačkom restoranu.

U prosincu 2018. godine u eksluzivnom intervjuu za portal Net.hr, Tomislav Svetina, nakon naprasne smjene u Dinamu i prije izbora za mjesto predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza, kazao je:

"Presudnu ulogu u mom odlasku imao je Zdravko Mamić. Silno sam ponosan na period koji sam proveo u Dinamu. Mislim da tih mojih šest i pol godina u klubu zaista smatram i više nego korektnim. Oni koji su radili samnom znaju način na koji sam funkcionirao. Ne mislim bježati od toga. Činjenica je ta da sam imao, u konačnici, u puno stvari različiti stav od Zdravka Mamića. To se špekuliralo i u medijima od strane pojedinih ljudi. U konačnici, mislim da je i sam moj odlazak, ako ljudi ne mogu funkcionirati zajedno, ako se neke ideje ne mogu se realizirati, onda je najbolje da se raziđu. U ovom trenutku bitno se razlikuje moje razmišljanje o funkcioniranju ZNS-u od razmišljanja mojeg protukandidata ili nekog drugog koji stoji iza mojeg protukandidata. Ja po svoje mišljenje ne idem u Međugorje, za razliku od svog protukandidata".

Nakon odlaska iz Dinama, Svetinin utjecaj nije slabio. Postao je predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS), a u srpnju 2021. godine, na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, izabran je za izvršnog direktora Saveza. Ta je funkcija kasnije, radi usklađivanja sa statutima FIFA-e i UEFA-e, preimenovana u funkciju glavnog tajnika. Unatoč promjenama u vrhu HNS-a i novom vodstvu Dinama predvođenom Zvonimirom Bobanom, koje je prošlog ljeta pokrenulo inicijativu za njegovu smjenu s čela ZNS-a, Svetina je demonstrirao političku žilavost i zadržao svoju poziciju. Upravo zato njegova prisutnost na ručku s Mamićem postavlja ozbiljna pitanja o tome koliko je nogometni savez doista neovisan od bivšeg "gazde".

Svetina tvrdi kako nema govora o bilo kakvom sastanku ili planiranom dogovoru

Suočen s lavinom kritika, Tomislav Svetina odlučio je javno iznijeti svoju stranu priče. U intervjuu za Večernji list, odlučno je demantirao da se radilo o planiranom sastanku. Objasnio je kako je s obitelji i prijateljima, njih ukupno deset, nakon proslave Nove godine u Dubrovniku i posjeta svetištu u Međugorju, stao na ručak u spomenutom restoranu.

"Želim jasno i nedvosmisleno naglasiti kako nema govora o bilo kakvom sastanku ili planiranom dogovoru s Mamićem", izjavio je Svetina, dodavši: "Gdje se drugi pojedinci kreću i u koje restorane dolaze, koga ću gdje susresti i mimoići, ja na to ne mogu utjecati."

Naglasio je kako sa Zdravkom Mamićem nema nikakvu komunikaciju već godinama, podsjetivši javnost na njihov sukob iz 2018. godine kada se kao samostalni kandidat borio za mjesto predsjednika ZNS-a protiv Mamićevog kandidata.

"I od tog vremena, dakle više od sedam godina, nisam se vidio sa Zdravkom Mamićem. Utoliko su ove informacije za mene još nevjerojatnije", poručio je Svetina, odbacivši teze da Mamić i dalje ima utjecaj na rad HNS-a ili ZNS-a.

"Oni koji na ovaj način misle destabilizirati HNS i domaći nogomet morat će pronaći druge teme. Ova tema je već odavno potrošena", zaključio je.

Stara garda za istim stolom

Osim Svetine, za stolom su, kao što smo već naveli, sjedila još dva dobro poznata lica iz nogometnih krugova, čije su karijere također usko povezane s Mamićevom erom.

Božidar Šikić, predsjednik NK Lokomotiva i član Izvršnog odbora HNS-a, dugogodišnji je prijatelj Zdravka Mamića. Njihov odnos traje više od tri desetljeća, a Šikić je bio i jedan od svjedoka na suđenju Mamiću. Tamo je detaljno opisao njihov poslovni model, priznavši kako mu je Mamić za poslove skautiranja isplaćivao pozamašne svote u gotovini, bez potvrda. Iznosi su se kretali od tisuću tadašnjih njemačkih maraka pa sve do 200 tisuća eura po zaključenom transferu. Odnos Dinama i Lokomotive dugo je bio predmet kontroverzi i optužbi da je Lokomotiva zapravo Dinamova filijala, što je Šikić uvijek odbacivao.

Kustić uložio golem napor kako bi HNS odmaknuo od Mamićevog utjecaja

Posljednji, ali ne i najmanje zanimljiv član družine bio je Neven Šprajcer. Donedavno zamjenik glavnog tajnika HNS-a, Šprajcer je s te pozicije razriješen na osobni zahtjev, što se u javnosti tumačilo kao dio "čišćenja" kadrova s "moralnim mrljama" koje provodi predsjednik Kustić. Njegova je karijera opterećena pravomoćnom presudom u aferi "pošteno suđenje" iz 2017. godine, gdje je osuđen na deset mjeseci zatvora uvjetno zbog davanja mita sucima. Unatoč presudi, godinama je obnašao visoke funkcije u HNS-u. Iako je smijenjen s nacionalne razine, i dalje je utjecajan kao predsjednik Nogometnog saveza Karlovačke županije.

Predsjednik Marijan Kustić posljednjih je godina uložio golem napor kako bi odmaknuo Savez od Mamićeva utjecaja i vratio povjerenje javnosti. Reprezentacija niže uspjehe, financijska situacija je stabilna i krenulo se u projekt gradnje kampa. Ovaj je događaj sve te pozitivne pomake bacio u drugi plan.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavasović Visković: 'Kustić nije idealan, ali s HNS-om gdje su Svetina i njegovi nećemo ni razgovarati'