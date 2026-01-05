Na ovaj pidžama party se ne dolazi s kokicama, nego s transparentima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HIT DANA /

Na pidžama party koji se održava od Nizozemske do Portugala se ne dolazi s kokicama i gaziranim sokom, nego s transparentima.

Neobični prosvjedi u pidžamama i kućnim papučama održavaju se na željezničkim kolodvorima. Prosvjednici se nadaju da će na ovaj način natjerati gradove da uvedu više noćnih linija koje će povezivati velike gradove, primjerice Pariz i Berlin.

Žele noćnim vlakovima zamijeniti noćne letove avionom koji puno više zagađuju okoliš. Posljednji prosvjedni pidžama party imali su krajem prosinca, a najavljuju ih još. Pogledajte naš hit dana.