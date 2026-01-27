FREEMAIL
BIT ĆE TEŠKO /

Gospođa Nada rekla ono što svi misle! Ovako je opisala što Hrvatima treba protiv Slovenaca

+Bit će teško. Veliki je pritisak na igračima, no nadamo se da će naši dečki odigrati pametno'

27.1.2026.
16:59
RTL Danas
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska uskoro igra ključnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Slovenije. Zbog zatvorenog kruga od četiri reprezentacije u našoj grupi s istim brojem bodova, sve četiri imaju šansu izboriti polufinale pa će biti žestoka borba za svaki gol. 

Kako će Hrvatska proći protiv Slovenije pitali smo vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" na Facebook stranici portala Net.hr. Složni ste da će biti teško, a ovo su neki od komentara.

Pitali smo vas

"Bit će vrlo teško jer se igrači dobro poznaju. Rivalitet između momčadi je velik, presudit će veća borbenost i htijenje i ako naši vratari budu imali svoj dan", smatra Zoran Češnjak

Slaže se i Nada Pejnović: "Bit će teško. Veliki je pritisak na igračima, no nadamo se da će naši dečki odigrati pametno, dati sve od sebe i razveseliti nas navijače pobjedom! Hrvatska igra najbolje kad je najteže!".

"Slovenija je odlična, bit će teško. Mi igramo dobro kada je teško, a ako nas susjedi pobijede, OK. No, bilo bi mi iznimno drago da pobijede i Island", ocjenjuje Maya Gregurović

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Pitamo VasHrvatska
