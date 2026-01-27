Gospođa Nada rekla ono što svi misle! Ovako je opisala što Hrvatima treba protiv Slovenaca
+Bit će teško. Veliki je pritisak na igračima, no nadamo se da će naši dečki odigrati pametno'
Hrvatska uskoro igra ključnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Slovenije. Zbog zatvorenog kruga od četiri reprezentacije u našoj grupi s istim brojem bodova, sve četiri imaju šansu izboriti polufinale pa će biti žestoka borba za svaki gol.
Kako će Hrvatska proći protiv Slovenije pitali smo vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" na Facebook stranici portala Net.hr. Složni ste da će biti teško, a ovo su neki od komentara.
Pitali smo vas
"Bit će vrlo teško jer se igrači dobro poznaju. Rivalitet između momčadi je velik, presudit će veća borbenost i htijenje i ako naši vratari budu imali svoj dan", smatra Zoran Češnjak.
Slaže se i Nada Pejnović: "Bit će teško. Veliki je pritisak na igračima, no nadamo se da će naši dečki odigrati pametno, dati sve od sebe i razveseliti nas navijače pobjedom! Hrvatska igra najbolje kad je najteže!".
"Slovenija je odlična, bit će teško. Mi igramo dobro kada je teško, a ako nas susjedi pobijede, OK. No, bilo bi mi iznimno drago da pobijede i Island", ocjenjuje Maya Gregurović.