'REPOVI AFERA' /

Žestoko opleli po Ćoriću: 'On je kao kad u nogometu svi izvedu jedanaesterce...'

Povratnik u Vladu Tomislav Ćorić od koalicijskih partnera dobio je jednoglasnu podršku za ministra financija.

Od njega, kažu, očekuju da nastavi smjerom Marka Primorca. No, oporba upozorava da se Ćorić u Banske dvore vraća s repovima afera. "Gospodin Ćorić je kao ono u nogometu kad svi već izvedu jedanaesterce pa krene ponovno. Očekujemo možda i gospodina Kuščevića uskoro za ministra", naveo je zastupnik Igor Peternel (DOMiNO).

Hrvatski sabor o njemu odlučuje u četvrtak. 

Više pogledajte u našem prilogu 

 

 

27.1.2026.
20:37
Marina Brcković
Hrvatski SaborTomislav ĆorićMinistar Financija
