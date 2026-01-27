Žestoko opleli po Ćoriću: 'On je kao kad u nogometu svi izvedu jedanaesterce...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'REPOVI AFERA' /

Povratnik u Vladu Tomislav Ćorić od koalicijskih partnera dobio je jednoglasnu podršku za ministra financija.

Od njega, kažu, očekuju da nastavi smjerom Marka Primorca. No, oporba upozorava da se Ćorić u Banske dvore vraća s repovima afera. "Gospodin Ćorić je kao ono u nogometu kad svi već izvedu jedanaesterce pa krene ponovno. Očekujemo možda i gospodina Kuščevića uskoro za ministra", naveo je zastupnik Igor Peternel (DOMiNO).

Hrvatski sabor o njemu odlučuje u četvrtak.

