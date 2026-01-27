FREEMAIL
KAOS U TUZLI /

Pala odluka o navijačima Hajduka koji su se mlatili s Delijama: Doznajemo što ih čeka

Pala odluka o navijačima Hajduka koji su se mlatili s Delijama: Doznajemo što ih čeka
Foto: Screenshot Rtl Danas

U napadu je ozlijeđeno više od 20 osoba

27.1.2026.
19:59
RTL DanasAna Mlinarić
Screenshot Rtl Danas
Sud u Tuzli odredio je u utorak istražni pritvor za svih 14 navijača Hajduka koji su prošle subote uhićeni nakon masovne tučnjave s navijačima Crvene zvezde

Pritvor im je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od bijega. 

Kako doznajemo od upućenog izvora, dio uhićenih ide u Kazneno-popravni zavod (KPZ) Tuzla, dio u KPZ Mostar, a dio u KPZ Orašje.

Više od 20 ozlijeđenih 

Podsjetimo, pritvorenici su s više vozila došli nadomak Međunarodne zračne luke Tuzla, gdje su navijačima srbijanskog kluba koji su se vraćali u Švedskoj, pripremili zasjedu.

U napadu je ozlijeđeno više od 20 osoba, među njima i policajac koji je bio na intervenciji. 

Vijesti.ba objavile su ranije da je u pritvoru zadržano 14 osoba. Od 11 Hrvata, njih sedmero je iz Splita - J. K. (39), I. B. (33), T.v K. (40), A. B. (22), M. J. (25), P. V. (45), P. V. (31). Priveden je i muškarac iz Trogira - M. K. M. (24), D. P. (30) iz Ploča, I. V. (25) iz Supetra te R. K. (22) iz Pule. Među njima su bila i tri državljanina BiH, M. P. (27) iz Čitluka, J. S. (20) iz Međugorja te A. J. (28) iz Brčkog. 

Detalji kaosa

RTL Danas ranije je doznao od izvora bliskih istrazi da tučnjava nije bila dogovorena. Navijači Torcide granicu su prešli u automobilima, identificirana su tri kombija, a u policiji su kazali da idu na humanitarni turnir. 

"Uletjeli smo u tučnjavu, ljudi su udarali lancima, kamenjem. Prije toga vidio sam odjeću - ljudi su je poskidali, bili su goli po putu", opisao je očevidac kaosa Halid Alibašić

"Potjera je bila čitavu noć, bježali su po kućama. Nama su javljali: 'Evo ga ovdje, ušao mi je u kuću'. Nudili su lijepe pare da se prevoze", dodaje svjedok. 

