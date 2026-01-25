FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INCIDENT /

Noć u policiji za torcidaše: Ovo su detalji sukoba s Delijama u Tuzli

Noć u policiji za torcidaše: Ovo su detalji sukoba s Delijama u Tuzli
×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Mediji navode da se radi o osmorici pripadnika Torcide iz Splita te po jednome iz Pule, Vinkovaca i Ploča

25.1.2026.
18:57
Hina
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Četrnaestorica navijača Hajduka prenoćit će u prostorijama policije u Tuzli nakon što su u subotu sudjelovali u tuči s pripadnicima navijačke skupine Delije koji podupiru beogradsku Crvenu zvezdu.

Kako je za HINA-u potvrdila glasnogovornica MUP-a Tuzlanske županije Adnana Sprečić, jedanaestorica pripadnika Torcide iz Hrvatske i trojica iz BiH dovode se u svezu s kaznenim djelima za vrijeme obračuna dviju navijačkih skupina.

"Njima je u skladu s uputama nadležnog županijskog tužitelja oduzeta sloboda. Trenutačno se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP-a Tuzlanske županije", rekla je Sprečić i pojasnila kako će nakon kriminalističke obrade te 24-satnog zadržavanja u policiji ove osobe biti predane u nadležnost tuzlanskog županijskog tužiteljstva koje će odlučiti o njihovu zadržavanju u pritvoru.

Mediji navode da se radi o osmorici pripadnika Torcide iz Splita te po jednome iz Pule, Vinkovaca i Ploča, kao i trojici navijača iz BiH koji su podrijetlom iz Brčko Distrikta, Mostara i Čitluka. 

POGLEDAJTE VIDEO: Torcida pjevala tijekom prosvjeda u Splitu

HajdukDelijeCrvena ZvezdaTuzlaTorcida
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
INCIDENT /
Noć u policiji za torcidaše: Ovo su detalji sukoba s Delijama u Tuzli