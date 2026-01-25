Doznajemo detalje masovne tučnjave Torcide i Delija: 'Ima ozljedu glave, kičme, ruke...'

U masovnoj tučnjavi Torcide i Delija u Tuzli privedeno je više od 90 osoba, a 23 su ozlijeđene, među kojima i jedan policajac.

Bosanskohercegovački mediji objavili su da je uhićeno 11 Hrvata - osmorica iz Splita, te pojedinci iz Ploča, Vinkovaca i Pule.

Tučnjava se dogodila u subotu navečer u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla nakon što su navijači Crvene Zvezde doputovali iz Malmöa gdje je beogradski klub odigrao utakmicu Europske lige.

Ozljeda glave, kičme, prsnog koša...

U neredima je oštećeno i nekoliko automobila. Policijska istraga je u tijeku.

Razgovarali smo s Ersijom Aščerić Mujedinović, glasnogovornicom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, koja ističe da se u Centar javilo 18 osoba, a jedna je zadržana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju.

"Pacijent je hospitaliziran u jedinici intenzivne terapije zbog povrede glave, kičme, prsnog koša, ruke i kontuzije tijela", kaže glasnogovornica.