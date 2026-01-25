Snimke kaosa u Tuzli: Masovna makljaža Torcide i Delija završila s više od 20 ozlijeđenih

U subotu navečer, u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, došlo je do nasilnog sukoba koji je uzdrmao sportske i sigurnosne krugove u regiji. Kako javljaju lokalni mediji, a prenose i srpski portali, incident je uključivao navijače Crvene zvezde, poznate Delije, i pristalice splitskog Hajduka, Torcide.

Grupa navijača Crvene zvezde vraćala se iz Švedske, nakon pobjede svog kluba u utakmici Lige Europe protiv Malmea, kada su ih napale nepoznate osobe u blizini aerodroma. U neredima je oštećeno nekoliko automobila, a fizički obračun rezultirao je s 23 ozlijeđene osobe, među kojima je i jedan policajac.

Reakcija policijskih patrola i timova za specijalnu podršku omogućila je kontrolu situacije te je u službenim prostorijama MUP-a Tuzlanskog kantona zadržano 93 osobe.

Glasnogovornica Uprave policije MUP-a Tuzle, Adnana Sprečić, potvrdila je detalje događaja: “Dana 24. siječnja 2026., oko 21:55 sati, prijavljeno je da ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave traje tučnjava više osoba. Na mjesto događaja upućene su policijske patrole i timovi Jedinice policije za specijalnu podršku. Utvrđeno je da su u sukobu sudjelovali navijači Crvene zvezde i Hajduka.”

