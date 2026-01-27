FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAOS U SAD-U /

Ekstremne hladnoće i oluje uzele već 15 života, zemlju potpuno paralizirao snijeg

Nastavlja rasti broj žrtava velike snježne oluje koja je zahvatila SAD. Dosad je zabilježeno više od 15 smrtnih slučajeva u nekoliko saveznih država obuhvaćenih ekstremnim hladnoćama i olujom. U dijelovima zemlje palo je više od 50 centimetara snijega, a više od 500 tisuća stanovnika i dalje je bez struje. Građanima je izdano upozorenje zbog opasnog vremena koje će se nastaviti i idućih dana. 

"Ovo je ništa u usporedbi s onim kad sam bio mali. Kad sam bio mali, veći dio zime je bilo nula stupnjeva", kaže jedan Amerikanac iz New Yorka.

"Pomalo je i lijepo, ali radije bih da prestane. Otežava kretanje po gradu, ne trebamo više led i snijeg", kaže Darrell Davenport iz Dentona. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
27.1.2026.
17:17
Tajana Gvardiol
SnijegSadSnjezna Oluja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx