Otkrili što će biti ključno u utakmici protiv Slovenaca

RUBRIKA PITAMO VAS /

Hrvatska uskoro igra ključnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Slovenije. Zbog zatvorenog kruga od četiri reprezentacije u našoj grupi s istim brojem bodova, sve četiri imaju šansu izboriti polufinale pa će biti žestoka borba za svaki gol.

Kako će Hrvatska proći protiv Slovenije pitali smo vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" na Facebook stranici portala Net.hr. Složni ste da će biti teško, a u videu pogledajte neke od komentara