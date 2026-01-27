FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RUBRIKA PITAMO VAS /

Otkrili što će biti ključno u utakmici protiv Slovenaca

Hrvatska uskoro igra ključnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Slovenije. Zbog zatvorenog kruga od četiri reprezentacije u našoj grupi s istim brojem bodova, sve četiri imaju šansu izboriti polufinale pa će biti žestoka borba za svaki gol.

Kako će Hrvatska proći protiv Slovenije pitali smo vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" na Facebook stranici portala Net.hr. Složni ste da će biti teško, a u videu pogledajte neke od komentara 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
27.1.2026.
16:59
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx