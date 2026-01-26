Bila na vrhu države, a onda na štakama: Iskreno od Obame do papirnatih gaća nakon operacije

BEZ FILTERA /

Operacija oba koljena, oporavak, izazovi svakodnevnog života na štakama. Sram i ljutnja na sebe, ljubavna razočaranja i odnos s unukom. O svemu tome iskreno piše Jadranka Kosor u knjizi Žene koje mašu rukama.

Otkriva i brojne osobne detalje: kako voli tango, kako joj se gadi voda na bazenima, kako joj smeta kada se netko bezobrazno odnosi prema konobarima. Piše kako je stalno potpuno pogrešno propitivala vlastite odluke, ali i kako je vjerovala da pretjerana radost budi pretjeranu žalost. U sve je uplela detalje iz političkog života, putovanja biznis klasom i ručkove s Obamom i Berlusconijem.

„Pitanje je vremena kada će mi početi klecati koljena i kada ću i ja osjetiti toliko opjevane leptiriće u trbuhu. Ali se katkada događalo samo kruljenje. Klecanje koljena došlo je, međutim, mnogo, mnogo kasnije, ali ne zbog ljubavi, nego zbog artritisa“, duhovito piše Jadranka Kosor koja je bila gošća RTL Diretka kod Mojmire.