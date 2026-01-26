Stojimo ili propadamo: Bunt vozača kamiona na Kamenskom

BLOKADA BEZ KRAJA? /

Na graničnom prijelazu Kamensko teretni promet i dalje je u potpunom zastoju, dok osobni automobili prolaze bez ikakvih problema i gužvi. Vozači kamiona nastavljaju s prosvjedom zbog novih pravila Europske unije koja im ograničavaju boravak i rad.

Na terenu je situaciju provjerio reporter RTL-a Danas, a koordinator prosvjeda na Kamenskom, Miroslav Biljka iz Konzorcija Logistika BiH, poručuje da od blokade neće odustati.

"Naši zahtjevi su jasni – da nas puste da radimo i da živimo od svog rada. Pravilo 90 dana u 180 dana koje je propisala Europska komisija za nas je diskriminirajuće. Naši vozači ne mogu normalno živjeti i raditi. Treba se pronaći neki model koji će nam omogućiti da slobodnije radimo", rekao je Biljka.