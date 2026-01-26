FREEMAIL
OČAJ VOZAČA /

Lijepe im brutalne kazne, broje im dane - oni blokirali EU: 'Kako zaraditi plaću?'

Granične prijelaze s Europskom unijom blokiralo je 75 tisuća kamiona iz BIH, Srbije, Crne gore i Sjeverne Makedonije. 

Problem su nova pravila i kazne. Prosvjed je počeo točno u podne, a trajat će dok se ne postigne dogovor.

Blokiran je carinski terminal u Gradiški, kao i ostalih 10 u zemlji, a kamioni stoje i na granici. Vozači kamiona izvan šengenskog prostora u EUsmiju boraviti najviše 3 mjeseca unutar 6 mjeseci, a to iskoriste vrlo brzo. Mnogi su prekoračenje osjetili na svojoj koži, a onda i deportaciju. Senad Sivić, vozač kamiona iz Gradačca, tvrdi: 'Ulazio sam iz Hrvatske u Mađarsku, brojali su dane i tad sam vraćen ua Bosnu. Uzeli mi dokumente – okreni se nazad.'

Osim deportacije, tu su i kazne od nekoliko tisuća eura te višemjesečne zabrane ulaska u Uniju.

Mirko Ivanović, koordinator prosvjeda kaže da postoje ljudi koji svaki dan voze ture s Republikom Hrvatskom i BiH, koje su tzv. kratke ture, svaki dan prelaze i voze robu u BIH ili obrnuto, takvi dani se nakupe vrlo brzo. Ministar komunikacija i prometa BiH kaže da se problem može riješiti bilateralnim sporazumom kojim bi se uvele posebne radne vize. Uz pomoć njih, vozači bi dobili pravo na dodatnih 40 dana boravka u članicama Unije. Više pogledajte u prilogu

26.1.2026.
19:51
Maja Lipovšćak Garvanović
