HDZ-ovci nisu iznenađeni odlaskom Marka Primorca iz Vlade: 'Šuškalo se...'

Ministar financija i potpredsjednik Vlade, Marko Primorac, odlazi iz Banskih dvora. Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, odlazi na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke. Danas tijekom poslijepodneva sastao se vrh HDZ-a, koji je odlučio da će ulogu ministra financija preuzeti viceguverner HNB-a, Tomislav Čorić.

Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a sada je, prvi put otkad smo ušli u Europsku uniju, mjesto pripalo Hrvatskoj. Primorac je izrazio želju da bude kandidat, što je premijer Andrej Plenković i prihvatio. Na novu dužnost trebao bi stupiti 1. ožujka.

Reakcije HDZ-a

Ministrica zdravstva, Irena Hrstić čestitala je Primorcu, a na pitanje 'zna li se novi ministar?', odgovorila je:

"Veselimo se tkogod bio".

Mislav Herman je kazao da su imali naznake da će se takvo što dogoditi.

"Naravno da se to u našim kuloarima šuškalo, ali ovu pravu informaciju sam saznao iz medija", rekao je Herman.

Tonči Glavina i Oleg Butković kazali su da nisu iznenađeni ovom viješću.

"Čovjek je odradio svoju dionicu, dobro smo se slagali. Ja mu želim sve najbolje na političkom i osobnom planu", dodao je Butković.

"Čestitam ministru Primorcu, izvrstan je bio ministar i sigurno će biti izvrstan na poziciji na koju ide", rekao je Ivan Anušić.

Moguća rekonstrukcija Vlade?

Vijest o odlasku Primorca nije iznenađenje, s obzirom na to da se o njegovoj kandidaturi već neko vrijeme pričalo. Ipak, njegov odlazak otvara pitanja o mogućoj široj rekonstrukciji Vlade. U tom se kontekstu spominjalo i ime Marina Piletića nakon spornog Zakona o osobnoj asistenciji, kao i moguća zamjena DP-ovih ministara.

O svemu tome smo razgovarali s članovima HDZ-a, koji su rekli da će se Plenković sada zadržati samo na zamjeni ministra financija.