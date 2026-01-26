TĆ se vraća, oporba već udara po reciklaži, Plenković poručuje: 'Zreo je!'

PRIMORČEV NASLJEDNIK /

Marko Primorac odlazi u Europsku investicijsku banku, a Tomislav Ćorić vraća se u Vladu kao novi ministar financija. Premijer Andrej Plenković najavio je da će Ćorića predložiti i za potpredsjednika Vlade.

Ćorić tako napušta HNB, gdje je bio viceguverner, i vraća se u Vladu nakon četiri godine. Ranije je već vodio tri ministarstva, a sada preuzima i četvrto.

Plenković kaže da je riječ o iskusnom političaru i stručnjaku: 'Odličan je izbor u ovom trenutku, profesionalno je zreo i ima veliko iskustvo kao profesor, ministar i viceguverne'

Dio oporbe kritizira povratak Ćorića i govori o “recikliranju kadrova”. Preživio je opoziv oporbe koja je Ćorićev odlazak tražila zbog afere Krš Pađene, propitivao se i njegov dolazak u klub u Slovenskoj.

A zaiskrilo je i između njega i predsjednika Milanovića nakon što ga je Ćorić prozvao da za ovršene građane nije ništa napravio.

A dok je bio ministar često je tvitao pod inicijalima tć pa i o rodnim Pločama pisao pjesme. Okušao se i u šahu. Više o uskoro novom starom ministru pogledajte u prilogu Marine Brcković