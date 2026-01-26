FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIMORČEV NASLJEDNIK /

TĆ se vraća, oporba već udara po reciklaži, Plenković poručuje: 'Zreo je!'

Marko Primorac odlazi u Europsku investicijsku banku, a Tomislav Ćorić vraća se u Vladu kao novi ministar financija. Premijer Andrej Plenković najavio je da će Ćorića predložiti i za potpredsjednika Vlade.

Ćorić tako napušta HNB, gdje je bio viceguverner, i vraća se u Vladu nakon četiri godine. Ranije je već vodio tri ministarstva, a sada preuzima i četvrto.

Plenković kaže da je riječ o iskusnom političaru i stručnjaku: 'Odličan je izbor u ovom trenutku, profesionalno je zreo i ima veliko iskustvo kao profesor, ministar i viceguverne'

Dio oporbe kritizira povratak Ćorića i govori o “recikliranju kadrova”. Preživio je opoziv oporbe koja je Ćorićev odlazak tražila zbog afere Krš Pađene, propitivao se i njegov dolazak u klub u Slovenskoj.

A zaiskrilo je i između njega i predsjednika Milanovića nakon što ga je Ćorić prozvao da za ovršene građane nije ništa napravio.

A dok je bio ministar često je tvitao pod inicijalima tć pa i o rodnim Pločama pisao pjesme. Okušao se i u šahu. Više o uskoro novom starom ministru pogledajte u prilogu Marine Brcković

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
26.1.2026.
19:14
Marina Brcković
Tomislav ĆorićMarko PrimoracMinistar Financija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx