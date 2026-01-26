Možemo proći s jednim porazom, ali ispasti i s dvije pobjede! Navijači podijeljenji: 'Tu se gubi čar sporta'

Rutinskom pobjedom nad Švicarskom, Hrvatska nastavlja svoju misiju lova na polufinale europskog prvenstva. Nakon 60 minuta, rezultat na semaforu pokazivao je 28:24 za Hrvatsku, ali iznenađujuća pobjeda Islanda nad Švedskom komplicira stvari.

Uoči dvije uzastopne utakmice - prvo sa Slovenijom sutra te Mađarskom u srijedu, kombinacija je puno, ali isto tako možemo ispasti i s obje pobjede, a možemo proći i s pobjedom u sljedećoj utakmici te porazom protiv Mađarske.

"Slovenija je jedna ozbiljna reprezentacija koja kao i mi još uvijek ima šanse za polufinale. Sigurno da će biti čvrsta i tvrda utakmica, da ćemo morati odigrati možda svoju najbolju utakmicu ako želimo pobijediti", rekao je rukometni reprezentativac Tin Lučin.

"Za nas je sada svaka utakmica polufinale. I Slovenci i Mađari, prošle godine smo igrali prvenstvo s njima, pokazali su da su dobre ekipe i ove godine su to pokazali. Ali mislim da mi možemo svakog pobijediti", rekao je rukometni reprezentativac Veron Načinović.

Pitamo vas

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Očekujete li kiks Švedske ili Islanda kako bi Hrvatska mogla do polufinala?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Ako ne možemo zavrijediti prolazak igrom, onda bolje da dalje ne idemo", kaže Perković Bartoluzzi Ivan.

"Kako god da bude, vjerujem u našu sreću. Hrvatska se voli i kada se gubi i kada pobjeđuje", smatra Slađana Mussiov.

"Možda Island kiksa. Švedska je jučer dogovorno kiksala i tu se gubi čar športa", smatra Mario Macanić.

"Teško ali nije nemoguće. Ali i mi moramo pobijediti ostale utakmice. Pa ako ništa ispasti sa stilom", kaže Zvonimir Marevic.