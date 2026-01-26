Možemo proći s jednim porazom, ali ispasti i s dvije pobjede! Navijači podijeljenji: 'Tu se gubi čar sporta'
U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: 'Očekujete li kiks Švedske ili Islanda kako bi Hrvatska mogla do polufinala?'
Rutinskom pobjedom nad Švicarskom, Hrvatska nastavlja svoju misiju lova na polufinale europskog prvenstva. Nakon 60 minuta, rezultat na semaforu pokazivao je 28:24 za Hrvatsku, ali iznenađujuća pobjeda Islanda nad Švedskom komplicira stvari.
Uoči dvije uzastopne utakmice - prvo sa Slovenijom sutra te Mađarskom u srijedu, kombinacija je puno, ali isto tako možemo ispasti i s obje pobjede, a možemo proći i s pobjedom u sljedećoj utakmici te porazom protiv Mađarske.
"Slovenija je jedna ozbiljna reprezentacija koja kao i mi još uvijek ima šanse za polufinale. Sigurno da će biti čvrsta i tvrda utakmica, da ćemo morati odigrati možda svoju najbolju utakmicu ako želimo pobijediti", rekao je rukometni reprezentativac Tin Lučin.
"Za nas je sada svaka utakmica polufinale. I Slovenci i Mađari, prošle godine smo igrali prvenstvo s njima, pokazali su da su dobre ekipe i ove godine su to pokazali. Ali mislim da mi možemo svakog pobijediti", rekao je rukometni reprezentativac Veron Načinović.
Pitamo vas
Evo nekoliko vaših odgovora:
"Ako ne možemo zavrijediti prolazak igrom, onda bolje da dalje ne idemo", kaže Perković Bartoluzzi Ivan.
"Kako god da bude, vjerujem u našu sreću. Hrvatska se voli i kada se gubi i kada pobjeđuje", smatra Slađana Mussiov.
"Možda Island kiksa. Švedska je jučer dogovorno kiksala i tu se gubi čar športa", smatra Mario Macanić.
"Teško ali nije nemoguće. Ali i mi moramo pobijediti ostale utakmice. Pa ako ništa ispasti sa stilom", kaže Zvonimir Marevic.