Više od milijun gledatelja pratilo je pobjedu naših rukometaša protiv Švicaraca, sad nas čekaju Slovenci

Jučerašnju utakmicu hrvatske reprezentacije ukupno je pratilo, prema podacima AGB Nielsena, više od milijun strastvenih navijača! Hrvatske rukometaše već sutra čeka nova utakmica - protiv Slovenaca u 18 sati, a prije toga na rasporedu je, zna se, 'Vrijeme je za rukomet' od 17 sati na RTL-u.

Foto: Rtl

Više od milijun gledatelja navijalo je za Hrvatsku tijekom jučerašnjeg pobjedonosnog susreta sa Švicarskom koji je, s obzirom na početno kaskanje za protivničkom reprezentacijom, zasigurno rezultiralo i dozom nervoze pred televizijskim uređajima. Udio gledanosti ove utakmice u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina bio je 51 %.

Foto: Rtl

Nakon još jedne pobjede, vrijeme je da se hrvatski rukometaši okrenu novom protivniku - slovenskoj reprezentaciji.

„Slovenija je susjedski derbi i samim time specifična utakmica. Sjećam se prošle godine u zagrebačkoj Areni susreta Hrvatske i Slovenije kad Slovencima nisu trebali bodovi jer su već ispali iz kombinacija, ali su nama htjeli uzeti taj san. I zato je to specifična utakmica. Uostalom Slovenci se bore za polufinale, ova utakmica možda odlučuje. Očekujem najtežu utakmicu na turniru“, iskreno je svoja očekivanja podijelio glavni urednik RTL sporta i emisije 'Vrijeme je za rukomet' Marko Vargek.

Foto: Rtl

Danas ljubitelji rukometa mogu uživati u susretu Portugala i Norveške od 15.30 na Voyo platformi, te utakmicama Španjolske protiv Francuske od 18 sati te Njemačke protiv Danske od 20.30 na kanalu RTL 2. Sutra, osim utakmice naših reprezentativca, gledatelji mogu uživati i u utakmici Švicarske i Islanda od 15.30 na platformi Voyo te susretu Švedske i Mađarske od 20.30 na kanalu RTL 2.

Susret Hrvatske sa Slovenijom na rasporedu je sutra na RTL-u od 18 sati, a prethodit će mu nova epizoda emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 17 na RTL-u!

