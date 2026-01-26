Kaos na granicama: 75 tisuća kamiona blokirale EU, roba stoji - evo što traže!

Točno u podne tisuće kamiona iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije blokirale su granične prijelaze s Europskom unijom.

Prema najavama organizatora, u prosvjedu sudjeluje gotovo 75 tisuća kamiona, a pet tisuća ih je na prijelazima s Hrvatskom. Prijevoznici žele upozoriti na, kako tvrde, diskriminatorna europska pravila koja dovode u pitanje njihov opstanak.

Naime, vozači iz zemalja izvan šengenskog prostora u njemu smiju boraviti najviše tri mjeseca unutar razdoblja od šest mjeseci, što vrlo brzo iskoriste. Problem je eskalirao uvođenjem novog digitalnog Sustava ulaska i izlaska prije tri mjeseca, koji automatski detektira prekoračenja. Kazne iznose i do nekoliko tisuća eura, uz višemjesečne zabrane ulaska u Europsku uniju.

Mirko Ivanović, koordinator prosvjeda, izjavio je: "Trenutno je na graničnom prijelazu Gradiška zatvoren izlaz za teretna motorna vozila. Putnički promet odvija se nesmetano, a zatvoren je i carinski terminal koji je fizički odvojen od graničnog prijelaza Gradiška, odnosno zatvoreni su izlazi iz carinskog terminala za vozila koja su završila proces carinjenja robe koja je došla iz Europske unije i koja bi trebala ići na dostavu širom BiH."

Reporter RTL-a Danas Rade Županović javio se s graničnog prijelaza Kamensko na krajnjem jugu Hrvatske.

Naveo je: "Blokada traje i dalje i prosvjednici kažu da će trajati sve do ispunjenja njihovih uvjeta koje su postavili pred predstavnike EU i zemalja EU, pa tako i Hrvatske. Na ovom graničnom prijelazu je 50-ak kamiona. Kamioni koji dolaze iz Hrvatske trebaju s robom ići u BiH, ali dva velika kamiona im priječe prolaz."

Potvrdio je da postoji i linija parkiranih kamiona s teretom koji bi trebali ući u Hrvatsku i EU, ali se čini da će ostati do daljnjega – najmanje sedam dana i sve do ispunjenja uvjeta. Promet na granici Kamensko za osobna vozila odvija se bez problema.