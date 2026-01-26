Granice potpuno blokirane, evo što traže vozači kamioni!

OPSADNO NA PRIJELAZIMA /

Točno u podne tisuće kamiona iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije blokirale su granične prijelaze s Europskom unijom.

Prema najavama organizatora, u prosvjedu sudjeluje gotovo 75 tisuća kamiona, a pet tisuća ih je na prijelazima s Hrvatskom. Prijevoznici žele upozoriti na, kako tvrde, diskriminatorna europska pravila koja dovode u pitanje njihov opstanak.

Naime, vozači iz zemalja izvan šengenskog prostora u njemu smiju boraviti najviše tri mjeseca unutar razdoblja od šest mjeseci, što vrlo brzo iskoriste. Problem je eskalirao uvođenjem novog digitalnog Sustava ulaska i izlaska prije tri mjeseca, koji automatski detektira prekoračenja. Kazne iznose i do nekoliko tisuća eura, uz višemjesečne zabrane ulaska u Europsku uniju.