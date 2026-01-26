FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'KAKO GOD BUDE' /

Pitali smo vas očekujete li kiks Švedske ili Islanda: 'Teško ali nije nemoguće'

Rutinskom pobjedom nad Švicarskom, Hrvatska nastavlja svoju misiju lova na polufinale europskog prvenstva. Nakon 60 minuta, rezultat na semaforu pokazivao je 28:24 za Hrvatsku, ali iznenađujuća pobjeda Islanda nad Švedskom komplicira stvari. Uoči dvije uzastopne utakmice - prvo sa Slovenijom sutra te Mađarskom u srijedu, kombinacija je puno, ali isto tako možemo ispasti i s obje pobjede, a možemo proći i s pobjedom u sljedećoj utakmici te porazom protiv Mađarske. 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
26.1.2026.
17:31
RTL Danas
RukometEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026HrvatskaPitanje DanaPitamo VasTema Dana
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx