Pitali smo vas očekujete li kiks Švedske ili Islanda: 'Teško ali nije nemoguće'

'KAKO GOD BUDE' /

Rutinskom pobjedom nad Švicarskom, Hrvatska nastavlja svoju misiju lova na polufinale europskog prvenstva. Nakon 60 minuta, rezultat na semaforu pokazivao je 28:24 za Hrvatsku, ali iznenađujuća pobjeda Islanda nad Švedskom komplicira stvari. Uoči dvije uzastopne utakmice - prvo sa Slovenijom sutra te Mađarskom u srijedu, kombinacija je puno, ali isto tako možemo ispasti i s obje pobjede, a možemo proći i s pobjedom u sljedećoj utakmici te porazom protiv Mađarske.