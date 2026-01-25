Dominik usred noći u Zadru doživio bliski susret: 'Odjednom vidim nešto smeđe i veliko'

Zbog južine i kiše ulice su rano opustjele, pa su divlje svinje na nekoliko mjesta u subotu navečer prošetale zadarskim rubnim gradskim naseljima. Iako su ovakve situacije postale uobičajene po cijeloj Hrvatskoj, sresti odraslu divlju životinju usred naselja uvijek je nelagodno.

Na antologijsko pitanje "Kuda idu divlje svinje?" Dominik Brkljača nema odgovor iako ih je sreo sinoć na svom uobičajenom večernjem điru po zadarskom Novom Bokanjcu.

"Vozim lagano bicikl i odjednom gledam nešto preko oka smeđe, ovako veliko. Ja pogledam, dva vepra. I onda su otrčali 20-30 metara dolje, ja već pripremija mobitel. Čekali su me dolje iza stanice. Čekali su, gledali su hoću se maknuti ili neću da oni mogu možda prijeći cestu ili ne znam što", rekao je.

Lovci odlučuju o odstrjelu

Otprilike u isto vrijeme divlje svinje su snimljene i na Žmirićima, ali i na turističkom Boriku. "Upoznati smo s navedenom situacijom, kako preko dojava građana, tako i preko društvenih mreža te smo promptno kontaktirali lovačke udruge koje će vjerujemo riješiti navedenu situaciju u skladu sa zakonskim ovlastima", kaže Hrvoje Marić, pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra.

Kada se poveća broj divljih svinja, lovački savezi odlučuju o pojačanom odstrjelu. "Bit će svakako potrebe za izlovom u ovim rubnim područjima. Lovačkim udrugama, koje gospodare s tim lovištima, naložit ćemo da se što brže izvrše neke radnje. To je odstrjel i lov divljači", pojašnjava predsjednik Lovačkog saveza Zadarske županije Damir Perić.

Dodaje kako se ljudska naselja i staništa divljih životinja osobito na rubnim područjima gradova sada se već preklapaju, a ne pomaže ni odlaganje smeća s ostacima hrane van kontejnera. "Nekad su tu bila njihova staništa, a mi se širimo, grad se širi, dolaze tu naselja, stambeni objekti i naravno svinja ne zna gdje će, što će i tako ponekad se desi da zaluta, da dođe, možda malo uhvati hrane, ali nema straha, ne treba se puno bojati i ona će otić", kaže Perić.

Savjet lovaca

Dominik je tu lekciju naučio jer se susretao i s drugim divljim životinjama.

"Ako ćeš šetati ovdje svaku večer, ja mislim da bih vidio od lisice, čaglja, vepra, čak sam sinoć poslije ta dva vepra vidio i divljeg zeca iza onog centra na Žmirićima. A prije sedam, osam dana dva čaglja isto 10 metara do mene", zaključuje mladi zadarski pomorac.

Savjet lovaca za nenadani susret s divljim životinjama je jednostavan, ali učinkovit – treba se umiriti i glasnije govoriti jer se i životinje boje ljudi.