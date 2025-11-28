Novi slučaj divljih svinja na hrvatskom jugu: Stanovnici se boje za vlastitu sigurnost

U najnovijom snimci, koju je poslao zabrinuti stanovnik, jasno se vidi divlja svinja u središtu Stona, stoga se ponovo otvara pitanje sigurnosti hrvatskog juga, piše Dubrovački dnevnik, a video možete pogledati OVDJE.

Prisjetimo se da su još u kolovozu ove godine dolazila upozorenja od stanovnika Slanoga koji je tada izjavio kako divlje svinje gotovo svakodnevno ulaze u njegovo dvorište, kopaju po smeću i kreću se rutama kojima prolaze djeca. Unatoč brojnim prijavama koje su mještani slali nadležnim institucijama, nisu dobili nikakve povratne informacije.

Najnoviji slučaj iz Stona je pravi primjer toga da se situacija nije poboljšala, nego da se čini da se problem zapravo proširio i zahvatio šire područje. Mještani ponajviše strahuju za sigurnost djece i kućnih ljubimaca, ali i za vlastitu, jer su divlje svinje često nepredvidljive, osobito ako se nalaze u grupi ili im je mladunčad u blizini.

