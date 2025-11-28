FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U SRCU STONA /

Novi slučaj divljih svinja na hrvatskom jugu: Stanovnici se boje za vlastitu sigurnost

Novi slučaj divljih svinja na hrvatskom jugu: Stanovnici se boje za vlastitu sigurnost
×
Foto: Screenshot/dubrovačkidnevnik

Najnoviji slučaj iz Stona je pravi primjer toga da se situacija nije poboljšala, nego da se čini da se problem zapravo proširio i zahvatio šire područje

28.11.2025.
11:22
Andrea Vlašić
Screenshot/dubrovačkidnevnik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U najnovijom snimci, koju je poslao zabrinuti stanovnik, jasno se vidi divlja svinja u središtu Stona, stoga se ponovo otvara pitanje sigurnosti hrvatskog juga, piše Dubrovački dnevnik, a video možete pogledati OVDJE.

Prisjetimo se da su još u kolovozu ove godine dolazila upozorenja od stanovnika Slanoga koji je tada izjavio kako divlje svinje gotovo svakodnevno ulaze u njegovo dvorište, kopaju po smeću i kreću se rutama kojima prolaze djeca. Unatoč brojnim prijavama koje su mještani slali nadležnim institucijama, nisu dobili nikakve povratne informacije.

Najnoviji slučaj iz Stona je pravi primjer toga da se situacija nije poboljšala, nego da se čini da se problem zapravo proširio i zahvatio šire područje. Mještani ponajviše strahuju za sigurnost djece i kućnih ljubimaca, ali i za vlastitu, jer su divlje svinje često nepredvidljive, osobito ako se nalaze u grupi ili im je mladunčad u blizini.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmiru šokirali prizori iz Dubrovnika: 'Zar opet?'

StonSlanoSigurnostDivlja Svinja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
U SRCU STONA /
Novi slučaj divljih svinja na hrvatskom jugu: Stanovnici se boje za vlastitu sigurnost