FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLENKOVIĆ POTVRDIO /

Ćorić se vraća u političku arenu, za sada ništa od šire rekonstrukcije Vlade

Premijer Andrej Plenković novinarima je potvrdio da se u Vladu vraća Tomislav Ćorić i to na mjestu potpredsjednika Vlade te ministra financija.

Razvoj događaja uživo na terenu prati reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić koja je uživo donijela najnovije informacije.

Navela je: "Premijer za Ćorića kaže da je riječ o stručnjaku, čovjeku iz stranke i osobi od povjerenja. Smatra da je on najbolji za tu ulogu i da već sutra može početi s radom. S druge strane, njegov izbor je svojevrsno iznenađenje, s obzirom na to da je slovio kao mogući nasljednik guvernera HNB-a. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
26.1.2026.
19:35
Dajana Šošić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx