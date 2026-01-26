Ćorić se vraća u političku arenu, za sada ništa od šire rekonstrukcije Vlade

PLENKOVIĆ POTVRDIO /

Premijer Andrej Plenković novinarima je potvrdio da se u Vladu vraća Tomislav Ćorić i to na mjestu potpredsjednika Vlade te ministra financija.

Razvoj događaja uživo na terenu prati reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić koja je uživo donijela najnovije informacije.

Navela je: "Premijer za Ćorića kaže da je riječ o stručnjaku, čovjeku iz stranke i osobi od povjerenja. Smatra da je on najbolji za tu ulogu i da već sutra može početi s radom. S druge strane, njegov izbor je svojevrsno iznenađenje, s obzirom na to da je slovio kao mogući nasljednik guvernera HNB-a. Više pogledajte u prilogu