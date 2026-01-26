FREEMAIL
'NA SIGURNOM JE' /

Paket iz Sinja do Zagreba putovao 40 dana: Iz Hrvatske pošte objasnili što je pošlo po zlu

Već 40 dana jedan paket s kalendarima putuje iz Sinja za Zagreb. I to nije jedini slučaj. Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić po još odgovora uputila se u Hrvatsku poštu i razgovarala s glasnogovornikom Hrvatske pošte Nikolom Barasom

Jeste li locirali paket?

Paket je lociran, na sigurnom je. Stupili smo u kontakt s korisnikom i uručit ćemo mu paket u najkraćem mogućem roku. 

Više pogledajte u prilogu

26.1.2026.
20:37
RTL Danas
Hrvatska PoštaPaketPošiljkaPoštar
