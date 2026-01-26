FREEMAIL
U KOMENTARIMA DIVLJAJU /

Deportiran pa razapet - Sandro iz Amerike došao u Hrvatsku pa postao ‘zločinac’. Što je istina?

Od pete godine živio je u Americi, deportiran je u Hrvatsku, u kojoj je u životu bio samo jednom, i onda je u roku od dva dana postao žrtva hajke na društvenim mrežama u kojoj ga se prikazuje kao najgoreg kriminalca. To je situacija u kojoj se našao Sandro Vuković.

Govorio je: "Ja nisam pitao da dođem ovdje, oni su mene iz zatvora izvadili, stavili me na avion i došao sam ovdje. Pokušavam na najbolji način da se sada smjestim, a sve što mi se događa u medijima, sve ružne priče koje se pojavljuju, ne pomažu mi da riješim svoje probleme."

Sandro nam je pokazao dokument koji je dobio od ICE agenata u kojem se ne spominje razlog deportacije, ali na imigracijskom sudu mu je objašnjeno da je razlog uvjetna kazna za posjedovanje marihuane iz 2007. godine. Više pogledajte u prilogu Petra Panjkote

26.1.2026.
22:26
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
