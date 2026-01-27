Uskoro igramo ključnu utakmicu na Euru: Kako će Hrvatska proći protiv Slovenije?

Hrvatska uskoro igra ključnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Slovenije. Zbog začaranog kruga od čak 4 reprezentacije u našoj grupi s istim brojem bodova, sve četiri imaju šansu izboriti polufinale pa će biti žestoka borba za svaki gol.

Kombinacija je mnogo, pa čak i da Hrvatska sa svim pobjedama ispadne s prvenstva, ali i da s porazom prođe dalje. O porazima ne razmišljamo, kažu u našem stožeru, samo o pobjedama i dobrim utakmicama, ali i sreći koja nam je danas, a i sutra, i više nego potrebna!

Prijenos utakmice Švicarska - Island možete pratiti u izravnom prijenosu na našem drugom kanalu RTL2 od 15.30, a uvodna emisija uoči utakmice Hrvatska - Slovenija počinje od 17 sati. Sve utakmice i emisije možete pratiti i na našoj platformi Voyo. ((Hrvatska- Slovenija 18 h, za telop))

A u našoj redovitoj rubrici i od vas tražimo odgovor na pitanje koje danas sve zanima: Kako će Hrvatska proći protiv Slovenije?

Svoje komentare možete ostaviti na FB profilu našeg portala NET.hr, a najzanimljivije ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.