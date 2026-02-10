Makaranin jači nego Rambo! Pogledajte arsenal oružja koji mu je zaplijenila policija
Muškarac će danas tijekom dana uz podnošenje kaznene prijave biti predan pritvorskom nadzorniku
Makarski policajci oduzeli su od građanina veliku količinu oružja i tako realizirali još jedno uspješno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 43-godišnjak počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
Policijski službenici su tijekom pretraga stana i drugih prostorija koje 43-godišnjak koristi na području Makarske pronašli i oduzeli ilegalno oružje koje je muškarac posjedovao. Riječ je o oružju kategorije A koje građani ne smiju posjedovati i oružje kategorije B za koje nije imao dozvolu.
Zaplijenjene su: dvije automatske puške sa sedam dva pripadajuća spremnika, poluautomatska puška s pripadajućim spremnikom, 431 komad puščanog streljiva, dva pištolja s pripadajućim spremnikom, 255 komada pištoljskog streljiva, 25 komada malokalibarskog streljiva te plinski pištolj (oružje C kategorije koje nije prijavio). Muškarac će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.