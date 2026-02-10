Makaranin jači nego Rambo! Pogledajte arsenal oružja koji mu je zaplijenila policija

Makarski policajci oduzeli su od građanina veliku količinu oružja i tako realizirali još jedno uspješno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 43-godišnjak počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policijski službenici su tijekom pretraga stana i drugih prostorija koje 43-godišnjak koristi na području Makarske pronašli i oduzeli ilegalno oružje koje je muškarac posjedovao. Riječ je o oružju kategorije A koje građani ne smiju posjedovati i oružje kategorije B za koje nije imao dozvolu.

Zaplijenjene su: dvije automatske puške sa sedam dva pripadajuća spremnika, poluautomatska puška s pripadajućim spremnikom, 431 komad puščanog streljiva, dva pištolja s pripadajućim spremnikom, 255 komada pištoljskog streljiva, 25 komada malokalibarskog streljiva te plinski pištolj (oružje C kategorije koje nije prijavio). Muškarac će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.