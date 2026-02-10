Više zaradili na tome da se 'Isus ne vraća', nego na Bitcoinu: Izgledi za bizarno ulaganje udvostručeni

Objava na X-u od američkog tržišta predviđanja zasnovanog na kriptovalutama, Polymarketu, privukla je pažnju. Naime, udvostručeni su implicitni izgledi da će se Drugi dolazak Isusa Krista dogoditi do kraja 2026. godine.

Prema ranijem izvještaju, oni koji su lani uložili novac na tvrdnju da takvog događaja 2025 neće biti, ostvarili su godišnji prinos od oko 5,5 posto i tako nadmašili Bitcoin.

JUST IN: Those betting on the return of Jesus on Polymarket this year have outperformed Bitcoin investors over the past ~5 years. — Polymarket (@Polymarket) February 5, 2026

Na tržištu pod nazivom "Hoće li se Isus vratiti 2026." u petak se trgovalo oko 4 centa, što implicira približno 4 posto vjerojatnosti i porast u odnosu na najnižu razinu od oko 1,8 posto početkom siječnja. To znači, strana "Da!" je porasla za više od 120 posto u svega nešto više od mjeec dana, piše CoinDesk.

Bitcoin se, za razliku od toga, kretao u suprotnom smjeru. Najveća kriptovaluta ove godine je pala za oko 18 posto, zbog zabrinutosti povezanih s kvantnim računalstvom, špekulacija o problemima hedge fondova te općeg povlačenja investitora iz rizične imovine na globalnim tržištima.

Izvješća navode da je na ovu okladu uloženo više od tri milijuna dolara, uz pojačanu aktivnost tijekom prošle godine.

Zanimljiva usporedba između neobičnog ulaganja i Bitcoina naprosto pokazuje koliko su tržišta nepredvidiva i koliko važnu ulogu u ishodu ima investitorski sentiment.

