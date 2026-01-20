Rukometni Luka Modrić spreman je nositi Hrvatsku na Euru, ali sve nas brine jedno

Nakon neočekivano teške pobjede u prvom kolu protiv Gruzije (32-29) hrvatski su rukometaši u drugom kolu protiv Nizozemske ipak nešto lakše došli do dva boda i prolaska preliminarne faze. Evo koje smo lekcije naučili iz te utakmice.

Cindrić je rukometni Modrić i spreman je nositi Hrvatsku

Glavna lekcija koju smo naučili je da, usprkos brojnim odlascima u mirovinu posljednjih godina, Hrvatska i dalje ima iznimnu individualnu kvalitetu. U utakmici s Nizozemskom svoju je kvalitetu još jednom potvrdio kapetan Ivan Martinović koji je postigao devet pogodaka i vodio svoju reprezentaciju prema naprijed, no još više veseli to da smo napokon dobili pravog Luku Cindrića koji je nakon dugo vremena odigrao utakmicu kakvu svi od njega očekujemo.

Srednji vanjski Veszpréma bio je pravi lider reprezentacije i playmaker u svakom smislu te riječi. Sjajno je razigravao svoje suigrače i držao je konce igre u svojim rukama te podsjetio na formu iz mlađih dana, prije ozljeda i svega što ga je spopalo.

Zlatko Raužan veliki dobitak na crti

Pohvale trebaju ići i debitantu Zlatku Raužanu. Dosta ljubitelja hrvatske reprezentacije zapitalo se zašto je taj mladić sada odjednom u tako bitnoj utakmici upao u sastav, no mladi rukometaš Sesveta je svima pokazao zašto. Sjajno se snašao na crti i bio je "trn u obrani" Tulipana. Okretan i uvijek prisutan znatno je otežao posao svojim čuvarima.

Kuzmanović diže broj obrana

Također valja spomenuti i Dominika Kuzmanovića koji je počeo ulaziti u formu. Naša je jedinica protiv Nizozemske imala osam obrana, što nam daje nade za nastavak turnira. Ako nastavi s ovakvom formom, mogao bi Kuzma opet biti "ministar obrane" kao i na Svjetskom.

Pokazali smo i da imamo snagu potegnuti iz daljine. Nekoliko golova su naši reprezentativci postigli na "čistu snagu", što je sjajno "oružje" za imati kada taktika zakaže, a dobro je znati da možemo isprovocirati protivnika (Taboada) da radi nepotrebne prekršaje i zaradi pokoje isključenje.

'Budi' se širina rostera

Valja spomenuti i šrinu naše reprezentacije te kondiciju budući da smo, kao i protiv Gruzije, tako i protiv Nizozemske, proigrali tek u drugoj polovici oba poluvremena kada su protivničke noge i ruke već bile teške.

Igramo na individualnu kvalitetu, ne na razrađene napade

Iako šest golova razlike sugerira hrvatsku nadmoć, pobjeda je više stvar individualne kvalitete nego bajne igre. Kao što smo ranije spomenuli, Kuzmanović podsjeća na izdanje s prošlog Svjetskog, Cindrić na stare dane, dok su "senatori" Zvonimir Srna i Martinović naši "topnici". Iako je individualna kvaliteta veliki plus, ipak naša igra ima nekoliko (velikih) minusa.

Luic Steins radio probleme na postavljenu 5-1 obranu

Prvi je tranzicija. Strašno su nam puno problema zadavali Nizozemci sa svojom brzom tranzicijom. Odluka izbornika da nakon svake akcije mijenjamo dva igrača znatno je usporila ionako tromu Hrvatsku, a 5-1 obrana s isturenim Markom Mamićem ostavljala je previše prostora. Mamić se tu dosta mučio s Lucom Steinsom koji je, dok je bio svjež, držao utakmicu (previše) napetom.

Nije bajno ni u napadu, gdje smo se morali oslanjati na magiju pojedinaca umjesto razrađenu taktiku. Naši su reprezentativci stoga često morali pucati izdaleka, što može, a u nekim slučajevima i jest, rezultirati kontranapadom u kojemu se Hrvatska zbog svoje tromosti često nađe s igračem manje.

Posljednji veliki problem za našu reprezentaciju su klubovi. Iako su protiv Nizozemske odigrali dobro, Kuzmanović i Martinović u klubovima imaju manju minutažu, a njom se ne može pohvaliti niti Cindrić. To je dovelo do toga da izbornik Dagur Sigurdsson ponekad mora riskirati i forsirati igrača kako bi ga vratio u formu za drugi krug turnira.

Nizozemska nije mjerilo, Švedska će biti pravi test

Švedska će biti pravi test za Hrvatsku gdje je i što je. Sve nas to vodi u utakmicu sa Švedskom. Jedan je od domaćina i favorita za naslov europskog prvaka i, čast Gruziji i Nizozemskoj s kojima smo se namučili, prvi pravi test za Hrvatsku. Protiv Švedske će biti puno teže pobijediti na individualnu kvalitetu te će izbornik Sigurdsson morati pronaći rješenje kako popraviti manjkavosti u našoj igri.

Švedska će sigurno dobro izanalizirati naše mane i pokušati igrati što brže i sa što više tranzicije, a ako Hrvatska ne bude stopostotno koncentrirana, to bi moglo stvarati velike probleme našim vratarima koji također moraju biti na puno boljoj razini nego protiv Gruzije i Nizozemske.

Sigurdsson je već pokazao da zna vući ispravne poteze, a Hrvati da igraju najbolje kada je najgušće. Pobjeda protiv Švedske nije imperativ, ali se očekuje da će grešaka biti manje te da će povratak u obranu biti brži.

'Vrijeme je za rukomet' u srijedu počinje u 19.45, a utakmica Švedska - Hrvatska u 20.30. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

