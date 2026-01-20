'Hrvatska ima luksuz kojeg ja ne bih radio, a Srbi imaju i dalje tog crva u glavi'

Branko Tamše, ugledni stručnjak, rukometni maestro i trener Trimo Trebnja, gost je u novoj epizodi podcasta Net.hr-a "Maksanov korner" u kojem analizira dosadašnji tijek Europskog rukometnog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

U opširnom i dinamičnom razgovoru Tamše priča o nastupu Hrvatske i reprezentacija iz regije, secira igru najvećih favorita, ali i dijeli ekskluzivnu priču iz svijeta sporta i svog privatnog života, u kojem je rukomet tema 24 sata dnevno.

Dva lica Hrvatske: Od mučenja s Gruzijom do taktičkog luksuza

Hrvatska rukometna reprezentacija pokazala je dva potpuno različita lica u prve dvije utakmice. Nakon teško izborene pobjede protiv Gruzije prošle nedjelje (32-29) koja je zabrinula hrvatsku javnost, uslijedila je znatno bolja predstava i pobjeda protiv neugodne Nizozemske u ponedjeljak (35-29). Tamše detaljno analizira taktičke postavke izbornika Dagura Sigurdssona, istaknuvši jedan detalj koji si rijetki mogu priuštiti.

Protiv Nizozemske se cijelu utakmicu igrala duboka obrana 5-1 s Mamićem naprijed. No, vidio sam jedan veliki luksuz koji ja osobno ne bih radio. Nije to kritika, već zapažanje. Mijenjali su se dva igrača iz napada u obranu, ali što je još bitnije, mijenjao se pivot za pivota. Branko Tamše u 'Maksanovom korneru'.

"Protiv Nizozemske se cijelu utakmicu igrala duboka obrana 5-1 s Mamićem naprijed. No, vidio sam jedan veliki luksuz koji ja osobno ne bih radio. Nije to kritika, već zapažanje. Mijenjali su se dva igrača iz napada u obranu, ali što je još bitnije, mijenjao se pivot za pivota. U napadu je bio debitant Raužan, koji je odigrao fenomenalno, a u obrani ga je mijenjao Šušnja", objasnio je Tamše. Takav pristup Nizozemci su kažnjavali u prvom dijelu utakmice, no široka rotacija hrvatskih igrača na kraju je presudila. "Hrvatska je izrotirala skoro sve igrače i tu je Nizozemcima ponestalo benzina. Na kraju, zaslužena pobjeda i kudikamo bolja i sigurnija igra nego protiv Gruzije."

Švedska kao pravi test: Treba im 'nažuljati strah u kosti'

Nakon osiguranog prolaska u drugi krug, Hrvatsku čeka najveći izazov dosad, dvoboj protiv jednog od domaćina, moćne Švedske. Tamše smatra da će to biti pravi pokazatelj snage i mogućnosti ove reprezentacije. Prognozira tešku utakmicu u kojoj će Šveđani nametnuti svoj prepoznatljivi brzi ritam.

"Hrvatska će morati uz dobru igru na postavljenu zonu, upotrijebiti i jako dobru obranu na čelu s vratarima te zabiti što više laganih golova iz tranzicije. Protiv Švedske toga mora biti što više", ističe slovenski stručnjak i dodaje recept za uspjeh: "U obrani još ima puno rezerve. Zna se da Skandinavci ne vole da ih se 'tuče'. Tu Hrvatska može biti jako dobra. Kad su svi ti divovi u obrani, vjerujem da će imati ogroman interes i ako im nekako 'nažuljaju strah u kosti', to bi mogao biti veliki plus."

Od čudesnog preokreta Slovenije do vječnog sindroma Srbije

Tamše se s osmijehom osvrnuo na nastupe Slovenije, koja je unatoč brojnim otkazima uoči prvenstva oduševila igrama. Posebno je fascinantan bio povratak protiv Švicarske, kada su nadoknadili zaostatak od devet golova i na kraju slavili s tri razlike.

"To je bio čudesan povratak. Nakon crvenog kartona izbornika Zormana, igrači su se razletjeli. Uveli su neku 'indijansku obranu' i totalno poremetili Švicarce", kaže Tamše.

Za razliku od slovenskog uzleta, Srbija je ponovno pokazala svoju nepredvidljivost. Nakon poraza od Španjolske, "Orlovi" su iznenadili pobjedom protiv Njemačke, da bi potom sve prosuli porazom od Austrije i oprostili se od Europskog rukometnog prvenstva. Srbi već 14 godina ne mogu preskočiti prvu stepenicu na Euru. Posljednji put kad su se plasirali u drugi krug je bilo na njihovom domaćem Euru u Srbiji na kojem su došli do finala. U polufinalu su pobijedili Hrvatsku.

"To je njihov sindrom koji se ponavlja godinama. Mislio sam da će se to promijeniti dolaskom Raula Gonzaleza, ali očito taj mentalitet ostaje. Srbija može dobiti najbolje, a onda izgubiti od onih koji to nisu. Taj crv u glavi ih muči već dugo", zaključio je Tamše.

Tko može zaustaviti Dansku? Trump i Putin još nisu zvali

Na početku razgovora, našalili smo se Brankom Tamšeom pitanjem - jesu li ga zvali Donald Trump ili Vladimir Putin s upitom kako zaustaviti goropadnu Dansku.

"Zasad još ne, mislim da će zvati kad dođe polufinale, imam neke dojave", u istom je tonu odgovorio Tamše, dodavši da bi, ako zatreba, kao pojačanje na Grenland mogao povesti i "dva slovenska časnika".

Šalu na stranu, Danci su ponovno demonstrirali nevjerojatnu moć.

"Oni su toliko dobri da postaje dosadno. Fascinantno je da ne staju ni kad vode deset razlike. To je mentalitet pobjednika, kao kod boksača, kad ga imaš na podu, dokrajčiš ga. To im je usadio izbornik Nikolaj Jacobsen, koji nije tipičan Danac, ima nešto naše krvi u sebi", slikovito je opisao Tamše. Kao potencijalno najveće iznenađenje prvenstva istaknuo je Island, koji ima izuzetno širok roster i mogao bi pomrsiti račune favoritima.

Ekskluziva iz SAD-a i rukomet u obitelji

Razgovor je skrenuo i na teme izvan Eura, a Tamše je podijelio ekskluzivnu informaciju o promociji rukometa u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Nedavno mi je na trening došao Vid Kavtičnik. On sada igra za Los Angeles Handball Club, zajedno s igračima poput Williama Accambrayja i drugih veterana. To je dio promocije rukometa za Olimpijske igre. Mogu vam reći da je Vid i dalje tako spreman da bi bez problema mogao odigrati poluvrijeme na krilu u slovenskoj ligi."

Otkrio je i kako izgleda život u obitelji gdje se sve vrti oko rukometa, s obzirom na to da mu je i supruga rukometna trenerica.

"Kod nas je rukomet doručak, ručak i večera. Stalno raspravljamo o utakmicama, pravilima, taktikama. Ona je jedna od rijetkih koja mi uvijek može uputiti kritiku i ja to iznimno cijenim", priznao je Tamše.

Na kraju, kao veliki zaljubljenik u košarku, prokomentirao je i igre Luke Dončića u NBA ligi.

"On je 'wunderkind' kakav se rađa jednom u sto godina. On i Jokić, da igraju zajedno, sakrili bi loptu svim NBA zvijezdama, bili bi kao Harlem Globetrottersi. Mislim da su Amerikanci pomalo ljubomorni što im dolaze Europljani i uče ih košarci", zaključio je Branko Tamše, potvrdivši svoju vjernost Los Angeles Lakersima i nogometnom klubu AC Milan.