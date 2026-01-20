Mana bez mane otkriva pravu istinu o Hrvatskoj: 'Iza brda je situacija drugačija'

Vladimir Mana Jelčić istinska je legenda hrvatskog rukometa. Malo je onih koji su hrvatski rukomet obilježili tako rano i tako snažno kao Vladimir Mana Jelčić.

Bez Mane ne bi išlo u Atlanti

Već s nepunih 19 godina bio je najbolji igrač propale Jugoslavije, u ligi koja je po snazi i konkurenciji daleko nadmašivala današnju. Igrač koji je jednako briljirao u napadu i obrani, čovjek na kojem su se gradile prve medalje hrvatske reprezentacije i osobnost koja je svlačionici davala stabilnost i mir. I Patrik Ćavar i Alvaro Načinović, gostujući u podcastu Net.hr-a Maksanov korner, spominju ga kao igrača bez kojeg Hrvatska ne bi osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996.

Činjenica je da smo malo raštimani, napadački i obrambeno. Srna radi jednu stvar dobro, drugu loše, Cindrić isto u klubu nema minutažu, Martinović je u drugačijim okolnostima u Veszpramu, ali zadnjih 15 minuta je bilo velikih za Hrvatsku. To nam je donijelo pobjedu. Generalno, nije to ono što mi želimo, ali dečkima treba čestitati. Vladimir Mana Jelčić za Net.hr.

Izvan terena nikada nije tražio reflektore niti je smatrao da je neka rukometna zvijezda. A bio je. Dok su drugi jurili velike stvari, Mana je birao male, ali prave vrijednosti. I danas je u rukometu, daleko od buke, ali blizu suštine, a ono što radi prepoznaju oni koji ovaj sport doista razumiju. Oni koji ga bolje poznaju govore kako je jako jednostavan tip i tvrde sve ovo što smo naveli o njemu.

S Vladimirom Manom Jelčićem razgovaramo o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji protiv Nizozemske, koja je u drugom kolu skupine E Europskog rukometnog prvenstva (pobjeda 35-29).

Jelčić na početku razgovora jasno daje do znanja da je zadovoljan s pobjedom, ali i naglašava da bi moglo bolje - moglo bi. Hrvatska trenutačno ne igra na razini na koju nas je navikla.

"Dobro, gledajući utakmicu protiv Gruzije, Gruzija je odigrala utakmicu stoljeća, play of the day. Golovi su im za CNN play of the day. Protiv Nizozemske moramo biti zadovoljni s pobjedom. Nadam se da će protiv sljedećih suparnika biti bolje. Što se tiče rezultata, on je dobar, u drugom smo krugu i to veseli i to trebamo slaviti, ali iza brda je situacija drugačija", priča Mana Jelčić i nastavlja:

Foto: Sanjin Strukić/pixsell Mana Jelčić (lijevo)

"Meni se osobno nije svidio početak s 5-1 obranom s Mamićem kao isturenim. Puno je prostora bilo. Dok je Luc Steins imao snage i svega, tu smo padali. I te zamjene... Nezgodno je iskalkulirati mijenjanje i ovo - ono, tu nije leglo. Međutim, zadnja četvrtina utakmice Mamić je imao jednu presječenu loptu, to je bilo na dva razlike za nas, kad su Nizozemci već počeli padati, raditi greške. I onda smo zabili neke golove. To nisu bile izrađene šanse što bi hrvatska rukometna javnost i navijači htjeli. Hrvatska ne igra neki dopadljiv rukomet, ali generalno gledano opet nas pobjeda vodi dalje. Činjenica je da smo malo raštimani, napadački i obrambeno. Srna radi jednu stvar dobro, drugu loše, Cindrić isto u klubu nema minutažu, Martinović je u drugačijim okolnostima u Veszpramu, ali zadnjih 15 minuta je bilo velikih za Hrvatsku. To nam je donijelo pobjedu. Generalno, nije to ono što mi želimo, ali dečkima treba čestitati. I mali Raužan se snašao dobro", detektira Vladimir Jelčić detalje igre hrvatskih aduta.

"Činjenica je da ne igramo kao na Svjetskom prvenstvu. Malo rastemo, ali mučimo se s reprezentacijama koje bismo morali uvjerljivije i lakše dobivati", rekao je Jelčić, dodavši kako su utakmice poput onih protiv Gruzije i Nizozemske pravo mjerilo trenutne forme. Iako je pobjeda na kraju najvažnija jer "te vodi dalje", opći dojam je da igra nije dopadljiva i da postoji previše oscilacija.

Jedan od najvećih problema koje Jelčić ističe je igra u obrani, posebno u formaciji 5-1. Smatra kako takav pristup ostavlja previše prostora protivnicima, što je bilo vidljivo u pojedinim fazama utakmice.

"Bude tu rupa i puno lakih situacija za protivnika", kritičan je Jelčić.

Prema njegovim riječima, obrana u nekim trenucima djeluje kao da se potpuno raspadne, bez prave povezanosti među igračima.

"U jednom trenutku obrana se raspadne, nema nigdje nikoga i protivnici prelako prolaze."

S druge strane, napad se previše oslanja na individualnu kvalitetu, a manje na uigrane akcije. Dok to ponekad donosi rezultat, Jelčić upozorava na rizik takvog pristupa.

"Napadački, to je sve individualno. Prolazi dok prolazi, ali to nisu izrađene šanse kakve bismo htjeli gledati", objašnjava, dodajući kako nedostaje kolektivna igra i bolje osmišljene akcije koje bi stvarale čiste prilike za gol.

Cindrićev povratak i nedostatak rotacije

Poseban naglasak stavljen je na učinak pojedinih igrača. Osvrnuo se na Luku Cindrića i tezu da je odigrao jednu od svojih najboljih utakmica za reprezentaciju.

Jelčić je oprezniji u ocjeni, podsjećajući na Cindrićeve brojne probleme s ozljedama.

"Iskreno rečeno, dosta toga je Luka propustio zbog ozljeda. Ne bih ulazio u to je li mu ovo najbolja utakmica, ali ono što je bitno jest da je tu, da vuče i da igra, jer nemamo puno rješenja na vanjskim pozicijama. Bitno da je tu, da vuče, da kreira, da diktira", kazao je Jelčić.

Istaknuo je kako je uz Cindrića, Martinovića, Lučina i Srnu, napadački roster prilično tanak, što ograničava mogućnosti rotacije. Također je primijetio kako vratari nisu bili na očekivanoj razini.

"Premalo golmani brane", kratko je komentirao, dodavši kako je Dominik Kuzmanović u prvom poluvremenu imao tek šest ili sedam obrana, od kojih su mnoge bile na udarce iz teških situacija, što dodatno govori o propusnosti obrane.

Iako je pobjeda protiv Nizozemske osigurala mirniji put prema drugom krugu Europskog prvenstva, Vladimir Jelčić zaključuje kako je pred izbornikom Dagurom Sigurdssonom i njegovim stožerom još puno posla.

"Vidi se da tu ima prostora za popraviti i obranu i napad. Moraju to sve popraviti da bi bilo čvršće i bolje. Napadački gledamo, nemamo igru nikakvu, sve je to individualno, ali prolazi i dok prolazi, dobro je", poručio je. Slijedi zadnji okršaj u skupini E protiv Švedske, a nada ostaje da će hrvatski rukometaši upravo protiv najjačih protivnika pokazati svoje pravo lice i podići razinu igre.

