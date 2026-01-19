Kapetan zlatnih rukometaša: 'Jedna Sigurdssonova odluka me iznenadila i nije mi logična'

Alvaro Načinović, kapetan zlatne generacije hrvatskih rukometaša iz Atlante 1996, hvali prezentaciju hrvatske rukometne reprezentacije protiv Nizozemske u 2. kolu skupine E Europskog rukometnog prvenstva. Kaže kako je utakmica protiv Nizozemske bila zahtjevna i kako su odabranici Dagura Sigurdssona izuzetno uspješno odradili posao vrijedan drugog kruga turnira.

"Rezultat je izvanredan i daje nam optimizam za utakmicu sa Švedskom. Rekao sam već i ponovit ću - nama će biti lakše igrati protiv jačih reprezentacija nego protiv momčadi protiv kojih smo unaprijed upisali bodove. OK, ajde, Nizozemska to možda nije, ali nije niti u rangu Švedske. Utakmice u kojima smo izraziti favoriti uvijek su teške i diskutabilne. Utakmica protiv Nizozemske pokazala je da smo imali glavu i rep. Ključna stvar u ovoj utakmici je bila mirna igra u napadu i savršeno vođenje igre Luke Cindrića", tvrdi Alvaro Načinović.

Izuzetno me iznenadila odluka Sigurdssona da Veron nije tamo, jer zadnjih 5 utakmica koje je igrao bio je u prvom planu, prvoj postavi. Dobro, na treneru je da odlučuje što misli da je najbolje za ekipu. Ne znam točno zbog čega bi to moglo biti, ali odluka je bila takva kakva je da je Veron iz prve postave, iz takve pozicije, uloge, završio na tribini. Ta Sigurdssonova odluka mi nije jasna i logična. Alvaro Načinović za Net.hr.

"Ovo je uloga Luke Cindrića i danas je to izgledalo s njim na čelu izuzetno dobro. Naravno da se na to nadovezuju TOP golovi vanjske linije. Znači, naša vanjska linija, Martinović prvenstveno ali i ostali, potegli su, bez obzira što su fulali neke lopte. Vanjska linija je otvarala prostor i za krila i za pivote, tako da je to onda izgledalo dosta lagano. No, opet smo se u prvom poluvremenu na početku mučili".

To je sad već počelo biti simptomatično...

"Isto kao i protiv Gruzije i to je na neki način i sličilo. Naravno da smo bili konkretniji, poluvrijeme smo završili s +2, ali nije to bilo to. Vraćanje u obranu je bilo problematično, promjene su bile malo diskutabilne, ali spašavao nas je organizirani napad. Luka Cindrić je kao srednji vanjski vodio i dirigirao napadima kao maestro. Svejedno Srna, Lučin, Martinović, izgledalo je to jako dobro. U drugom dijelu smo otvarali šanse za pivota, krila, što smo i materijalizirali i priveli utakmicu lagano kraju. Naravno da je tome pridonio i Kuzmanović na golu. Moj dojam je naše predstave odličan i imamo se razloga veseliti danas, imamo razloga za optimizam i sigurno je atmosfera dramatično bolja nego prije dva dana. Zaslužena i lijepa pobjeda u teškoj psihološkoj utakmici."

Slijedi Švedska...

Oni će u svlačionici pjevati što god budu htjeli, puštati muziku i pjesme koje oni budu htjeli, koje njima pašu. Organizacija turnira i EHF neka rade svoj posao najbolje što znaju i kako znaju. Mislim da to uopće ne utječe na igrače. Oni su fokusirani na utakmicu, koncentrirani na utakmicu, detalje, igru, na angažmanu. To je EHF-ova odluka da skinu brigu sa sebe i s time su riješili problem, a problema tu nekakvog bitnog i nema.

"Vjerujem da ćemo protiv Šveđana biti još laganiji, opušteniji, a samim time i čak još kvalitetnije odigrati nego danas. Teret će biti na Šveđanima veći i oni će se morati dokazivati i tu je neka naša prednost. Imamo psihološki dobar moment i mislim da bi ga trebali iskoristiti i mogli bi ga iskoristiti. Ova današnja prezentacija nam daje za pravo da razmišljamo na takav način, usprkos utakmice protiv Gruzije. To je bilo izuzetni loše. Mi znamo odigrati katastrofalno, a znamo i sjajiti. To smo pokazali na SP-u prije godinu dana na nekim utakmicama, kao i danas. Sve je moguće".

Je li situacija priije utakmice oko pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona i benda Hrvatske Ruže, svi ti masovni medijski napisi, halabuka koja se digla, skandal koji je nastao, utjecalo na dečke u reprezentaciji na bilo koji način?

"Mislim da nije negativno utjecalo ni malo, nego su samo možda imali i dodatni motiv. Oni će u svlačionici pjevati što god budu htjeli, puštati muziku i pjesme koje oni budu htjeli, koje njima pašu. Organizacija turnira i EHF neka rade svoj posao najbolje što znaju i kako znaju. Mislim da to uopće ne utječe na igrače. Oni su fokusirani na utakmicu, koncentrirani na utakmicu, detalje, igru, na angažmanu. To je EHF-ova odluka da skinu brigu sa sebe i s time su riješili problem, a problema tu nekakvog bitnog i nema. Dal' ta pjesma odzvanjala ili ne odzvanjala, dečki će odraditi svoj posao na svoj način, a pjevat će što hoće, kad hoće i kako hoće".

Je li vas iznenadila odluka Sigurdssona da vašeg sina Verona pošalje na tribinu?

"Da, izuzetno me iznenadila odluka Sigurdssona da Veron nije tamo, jer zadnjih 5 utakmica koje je igrao bio je u prvom planu, prvoj postavi. Dobro, na treneru je da odlučuje što misli da je najbolje za ekipu. Ne znam točno zbog čega bi to moglo biti, ali odluka je bila takva kakva je da je Veron iz prve postave, iz takve pozicije, uloge, završio na tribini. Ta Sigurdssonova odluka mi nije jasna i logična. Čestitam Raužanu i Šimiću na izuzetnim partijama, pogotovo Raužanu koji je odradio svojevrsni debi na velikom natjecanju. Dao 4 gola iz 4 pokušaja i stvarno odradio svoju ulogu maksimalno, međutim vidio sam da su u biti, više-manje, Šimić je igrao nešto manje, ali vidim da je igrao samo napad. Obranu nije ni igrao. Tako da ne shvaćam potpuno odluku Sigurdssona ali on najbolje zna što želi, što je s tim dobio. Pobjeda je tu, obrana je funkcionirala na momente dobro, kako se utakmica bližila kraju sve bolje, ali lakše je onda biti jak u obrani pa lagano zabijaš golove u napadu i tako. Malo smo se kvalitetnije možda i vraćali, ali s obzirom na pobjedu 6 razlike, nitko neće pričati o tim greškama nego ćemo sve gledati pozitivno. U svakom slučaju, iznenadila me sigurno Sigurdssonova odluka, možda i dosta ljudi je iznenadila, ali eto, Sigurdsson je glavni i odgovorni i on odlučuje što i kako", zaključio je Alvaro Načinović.

