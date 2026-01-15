Najbolji hrvatski rukometaš upozorava: 'OK smo, ali imamo problem uoči EP-a'

Patrik Ćavar, najbolji hrvatski rukometaš svih vremena, uoči Europskog rukometnog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, otvora dušu u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" i dijeli, ne samo stručnu analizu onoga što čeka hrvatsku rukometnu reprezentaciju, već i nevjerojatne anegdote iz svoje bogate karijere koje do sada nisu bile poznate javnosti. Od šala pokojnog izbornika Velimira Kljajića u avionu nakon osvajanja olimpijskog zlata, preko boksačkih sparinga s profesionalcima, do dječje fascinacije skateboardom inspirirane filmom "Povratak u budućnost", Ćavar je pokazao zašto je bio i ostao sportska ikona i zašto je stvoren za sport. Patrik je baš pravi sportski tip. Sport mu je u genima...

'Problem je sporo vraćanje u obranu'

Europsko prvenstvo u rukometu od 15. siječnja do 1. veljače gledajte na kanalima RTL-a, platformi VOYO, a sve o prvenstvu pratite i gledajte na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Krećemo s pripremnim utakmicama Hrvatske za EP. Kako je Patriku Ćavaru igrala Hrvatska protiv Sjeverne Makedonije i dva puta protiv Njemačke?

Podcast Net.hr-a Maksanov korner gledajte na portalu Net.hr, You Tubeu, platformi VOYO i Spotifyju.

"Izgledamo OK. Ima prostora za napredak, s tim da moram naglasiti kako će nam sad biti malo teže igrati na EP-u. EP je teže, nema slabih reprezentacija kao na SP-u nekih. Suparnici će biti motiviraniji igrajući protiv nas na EP-u jer smo doprvaci svijeta", govori Patrik Ćavar u uvodu i nastavlja:

Foto: Marco Wolf/imago Sportfotodienst/profimedia

"Povratak u obranu je problem kojeg hrvatska rukometna reprezentacija trenutno ima, odnosno kojeg je imala protiv Njemačke u obje utakmice. Bio sam na prvoj utakmici u Areni Zagreb i vidio baš to. Nijemci su nas baš onako iskontrirali pred kraj utakmice gdje smo praktički i izgubili utakmicu i to je nešto na čemu moramo poraditi. jer, rukomet se s brzim centrom dosta ubrzao. Nema stajanja. Jer, kako je najlakše zabiti gol? Polukontrama i kontrama, a to isto njeguju i ostale reprezentacije."

Medalja, samo medalja je uspjeh na velikim natjecanjima. Uvijek sam se vodio time da je uspjeh samo kad se vratimo s nečim opipljivim u rukama. Patrik Ćavar u Maksanovom korneru.

Rješenje vidi u onome što je krasilo Hrvatsku na prošlom prvenstvu, a to je obrana 5-1.

"Ta je obrana funkcionirala sjajno. Sjećam se utakmice protiv Danske, dok je Marko Mamić igrao prednjeg, stvarali smo im ogromne probleme u protoku lopte. To mora biti naš forte. Iako se protivnik može pripremiti za nju, jako je teško igrati protiv pokretljive 5-1 zone", objasnio je.

'Samo je medalja uspjeh, ali put je posut zamkama'

Govoreći o ambicijama hrvatske reprezentacije na EP-u, Ćavar je jasan.

"Medalja, samo medalja. Uvijek sam se vodio time da je uspjeh samo kad se vratimo s nečim opipljivim u rukama", istaknuo je legendarni rukometaš, dodavši kako četvrta ili peta mjesta ne bude isti žar kod navijača. Podsjetio je na utakmicu za peto mjesto na EP-u u Zagrebu 2018., kada je Arena bila gotovo prazna, što je jasan pokazatelj da publika živi za borbu za odličja.

"Ok, napravili smo jako dobar rezultat na SP-u osjavanjem srebra, ali moramo imati kontinuitet uspjeha. Da nam se ne dogodi nagli pad. Ako se vratimo s medaljom, to će biti jako lijepi uspjeh".

Ipak, svjestan je da je put do postolja teži no ikad. Europsko prvenstvo je, prema njegovim riječima, jače natjecanje od svjetskog zbog veće koncentracije vrhunskih momčadi.

Kao glavne favorite ističe Dansku, za koju kaže da je "liga za sebe", zatim uvijek opasnu Francusku, domaćine Šveđane i Norvežane, ali i Španjolce te Nijemce.

"Sve se svodi na istu priču. U onim najvažnijim utakmicama u nokaut fazi trebamo biti pravi. To je formula uspjeha na svakom prvenstvu. Golmani su nam kamen temeljac. Teško možemo dobit nekog ako nam dva golmana ne obrane 10+ lopti."

Prisjećajući se svoje karijere, Ćavar se vratio u 1996. godinu, koja je za njegovu generaciju bila puna ekstrema. Prvo je na Europskom prvenstvu u Španjolskoj uslijedio bolan poraz od Jugoslavije.

"Utakmica je bila velikog naboja. Imali smo htijenje, ali jednostavno se dogodi takav dan. Njihovi vratari su imali petnaestak obrana, naši četiri, pet. Dosta smo moralno pali nakon te utakmice, čak smo i sumnjali u sebe", iskreno je priznao.

No, taj je poraz bio samo uvertira u najveći uspjeh. Samo nekoliko mjeseci kasnije, ista je momčad otišla u Atlantu i pokorila svijet, osvojivši prvo olimpijsko zlato za samostalnu Hrvatsku.

"Atlanta je sve očistila. Kad si na podu, treba znati podići se i povratiti vjeru u sebe, a mi smo to napravili te iste godine."

'Kljun je puzao po avionu, a ja sam spavao u repu'

Povratak iz Atlante bio je priča za sebe, a Ćavar je otkrio anegdotu koja najbolje opisuje atmosferu u momčadi i duh legendarnog trenera Velimira Kljajića Kljuna.

"Nakon slavlja u hrvatskoj kući, dan i pol nismo oka sklopili. U avionu nas je svladao san. U jednom trenutku se probudim i vidim nekoga kako puzi između sjedala. Bio je to Kljun, sakrivao je tenisice suigračima. Nisam ga htio ništa pitati, znao sam da je neka zezancija. Takav je on bio, malo šaljiv, a puno ozbiljan tip", sa smiješkom se prisjetio.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Kako u sjedalu nije mogao pronaći mir, Ćavar je smislio originalno rješenje.

"Otišao sam u rep aviona, tamo gdje su bila kolica za hranu. Izgurao sam ih, našao dvije, tri deke i zaspao. Spavao sam tako četiri, pet sati, dok nismo bili pred slijetanjem u Amsterdam. Tu sam se napokon uspio kvalitetno naspavati."

Nakon Amsterdama, po zlatne rukometaše došao je vladin avion, a uslijedio je veličanstven doček u Zagrebu i prijem kod pokojnog predsjednika Franje Tuđmana na Dinamovom stadionu.

Od boksačkog ringa i Brucea Leeja do skateboarda iz 'Povratka u budućnost'

Ono što šira javnost zasigurno ne zna jest da je Patrik Ćavar bio svestrani sportaš čiji su interesi daleko nadilazili rukometni teren. Jedna od njegovih velikih strasti bio je boks.

"Trenirao sam boks par godina, koliko su mi dopuštale rukometne obaveze. Došao sam do nivoa da sam mogao parirati profesionalcima u ringu dvije, tri runde. Boks je fenomenalan sport, mentalno i fizički zahtjevan, a sjajan je za samopouzdanje i čvrstoću", otkrio je Ćavar, dodavši da ga je inspirirao legendarni Bruce Lee.

Još nevjerojatnija je priča o njegovoj ljubavi prema skateboardu, potaknutoj kultnim filmom "Povratak u budućnost".

"Taj film s Michaelom J. Foxom pogledao sam sto puta. Osamdesetih sam u Metkoviću napravio svoju improviziranu dasku. Uzeo sam dasku, prepilio jednu rolu na dva dijela i zakucao. Štedio sam novce koje bih dobio od bake i djeda i skupio sto tadašnjih maraka. Poslao sam ih u pismu teti u Njemačku da mi kupi pravi skateboard jer ga ovdje nije bilo."

Ipak, plan mu se izjalovio.

"Teta je vratila novce i zvala majku, govoreći: 'Kakav skateboard, past će, razbit će se, ostat će invalid'. Tako sam dobio novce natrag, ali ostao sam bez 'boarda' i bio jako tužan", ispričao je ovu simpatičnu priču iz djetinjstva. Njegova sportska znatiželja odvela ga je i u podvodni ribolov, gdje mu je, kako kaže, najveći trofej strijelka od desetak kilograma ulovljena na samo tri metra dubine.

Na kraju, legendarni Pako poželio je sreću svojim nasljednicima.

"Neka nam se vrate u domovinu s medaljom", poručio je, a s tom se željom uoči početka EP-a slaže i cijela nacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Ego, klanovi... Legenda o onom o čemu mnogi šute: 'Svi u našem rukometu žele samo jedno'