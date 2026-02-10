FREEMAIL
Breezy klizi /

Nije Vonn, nije Shiffrin: Treća Amerikanka tiho se pretvara u glavnu priču Igara

Nije Vonn, nije Shiffrin: Treća Amerikanka tiho se pretvara u glavnu priču Igara
Foto: Eibner-pressefoto/memmler, Eibner-pressefoto/alamy/profimedia

Ženska ekipna skijaška kombinacija na ZOI uključuje po jednu vožnju spusta i slaloma.

10.2.2026.
13:45
Hina
Eibner-pressefoto/memmler, Eibner-pressefoto/alamy/profimedia
 Olimpijska pobjednica Amerikanka Breezy Johnson bila je najbrža u spustu kojeg skijašice u utorak voze za žensku eklipnu kombinaciju za Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Tridesetogodišnja Johnson nije dominirala konkurencijom u ovom spustu, dva dana nakon osvajanja naslova, završivši samo šest stotinki sekunde ispred Austrijanke Ariane Raedler i 27 stotinki ispred Talijanke Laure Pirovano.

Mikaela Shiffrinn koja je u paru s Breezy Jonhson pokušat će iskoristiti prednost od šest stotinki u slalomu koji je na rasporedu u 14 sati. Austrijanka Katharine Huber i Talijanka Martina Peterlini će nastojati spriječiti je u tome.

Jedina slalomašica koja je pobijedila Shiffrin u Svjetskom kupu ove sezone, Švicarka Camille Rast, ima 1,51 sekunde zaostatka, nakon što je njena partnerica Corinne Suter zauzela 12. mjesto u spustu.

Talijanka Sofia Goggia, osvajačica brončane medalje u nedjelju, pala je, pa je njezin par s Larom della Mea stoga izvan konkurencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Kostelić i Božo Sušec o stravičnom padu Lindsey Vonn: 'Vidio sam puno nesreća, ali ova...'

