Peti najtopliji siječanj: Bez obzira na minuse, prošli mjesec je zapisan u povijest

Naš je planet prošao kroz svoj peti najtopliji siječanj u povijesti unatoč hladnome udaru koji je zahvatio Sjedinjene Države i Europu, objavio je u utorak Copernicus, europska služba za klimatske promjene.

Sjevernu hemisferu na kraju siječnja zahvatilo je nekoliko jakih valova hladnoće, a polarna mlazna struja donijela je ledeni zrak u Europu i Sjevernu Ameriku, stoji u objavi Copernicusa te se dodaje da su, unatoč tomu u većem dijelu svijeta mjesečne temperature bile iznad prosjeka, što se odnosi na velike dijelove Arktika i zapadnog dijela Sjeverne Amerike.

"Siječanj 2026. bio je žestok podsjetnik na to da klimatski sustav ponekad može istodobno donijeti vrlo hladno vrijeme u jednoj regiji, ali i ekstremnu vrućinu u drugoj", rekla je Samantha Burgess, voditeljica strateških poslova za klimu u Europskome centru za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF). Prosječna globalna temperatura u siječnju je iznosila 1,47 Celzijeva stupnja iznad predindustrijskog doba.

Copernicus je izvijestio i da je u Europi evidentiran najhladniji siječanj od 2010. godine, s prosječnom temperaturom od 2,34 °C.

U međuvremenu je Sjedinjene Države pogodila velika zimska oluja koja je donijela snijeg i led od Novog Meksika do Mainea te za sobom ostavila čak stotinu mrtvih.

Na planetu se nastavlja produljeno razdoblje globalnog zagrijavanja prouzročeno ljudskim djelovanjem, pri čemu je 2024. godine dosegnuta rekordna razina, 2023. je bila druga najtoplija godina, a 2025. je sada treća najtoplija u povijesti mjerenja.

