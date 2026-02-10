FREEMAIL
SPLITSKA KREMA /

Brojni poznati na pretpremijeri kultne operete posvećene Hajduku: Pogledajte s kim je Livaja
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell
Niko Kristian Sigur, Luka Hodak i Ron Raci. Desno od njih Ismael Diallo.
1 /28
Kultna opereta vraća se na scenu i to u velikom stilu! U Hrvatskom narodnom kazalištu održana je u utorak veličanstvena pretpremijera “Kraljice lopte”, legendarne operete posvećene Hajduku, točno 100 godina nakon svoje prve izvedbe!

Publika je bila oduševljena, dvorana krcata, a atmosfera prava splitska fešta. Iako je službena premijera tek 11. veljače, interes je toliko ogroman da su sve izvedbe rasprodane.

Projekt su zajedno osmislili HNK Split, Hajduk i Grad Split, stvarajući spoj glazbe, sporta i lokalnog identiteta koji izgleda funkcionira savršeno. Redateljica Kristina Grbeša otkrila je da je rad bio i više nego zahtjevan, gotovo dvije godine priprema, a posebno zbog toga što nisu postojali izvorni zapisi glazbe. Dirigent Davor Kelić srušio je sve prepreke i dao opereti novi život. 

Pretpremijeru su posjetili prvotimci Hajduka, te župan Blaženko Boban i gradonačelnik Tomislav Šuta što možete vidjeti u fotogaleriji.

10.2.2026.
22:22
Sportski.net
Zvonimir Barisin/pixsell
HajdukHnk SplitOperetaMarko Livaja
