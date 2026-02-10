FREEMAIL
PRIČA SE /

Hajduk sazvao izvanrednu presicu: Poznato koga će smijeniti

Hajduk sazvao izvanrednu presicu: Poznato koga će smijeniti
Foto: Sime Zelic/pixsell

Nedavno je ostao bez dva suradnika, voditelja omladinske škole Miše Krstičevića i koordinatora prve momčadi Vika Lalića, a ranije i bez Gorana Milanke.

10.2.2026.
14:48
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Hajduk je za 17 sati najavio izvanrednu konferenciju za novinare. Iako se službeno ne zna o čemu će se raspravljati u "bijelom taboru", pretpostavka je da je riječ o smjeni sportskog direktora Gorana Vučevića.

Vučević, koji je u klub stigao ovog ljeta, već je dugo "jednom nogom van kluba". Nedavno je ostao bez dva suradnika, voditelja omladinske škole Miše Krstičevića i koordinatora prve momčadi Vika Lalića, a ranije i bez Gorana Milanke. Dakle, od njegova kadra tu je još Ivan Rakitić, a da li to znači da sljedeći odlazi Vučević saznat ćemo u 17 sati, kada će se pred novinarima pojaviti predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković i predsjednik Uprave Ivan Bilić.

POGLEDAJTE VIDEO:U derbiju kola na Rujevici podjela bodova: Dinamo i dalje u velikoj prednosti na vrhu

Goran VučevićHajduk
