Legenda Hajduka lupila šakom o stol: 'Kad je najvažnije, onda zakažu...'

Nakon obećavajućeg prvog dijela sezone, Hajduk je u nastavak HNL-a ušao na način koji je šokirao i razočarao navijače. Dva uzastopna poraza, protiv Istre 1961 i Gorice, povećala su zaostatak za vodećim Dinamom i ponovno otvorila stare rane i pitanja o mentalitetu momčadi. O uzrocima neočekivanog pada forme, propustima i prognozama za nastavak sezone za Net.hr je govorio Tomislav Bušić, bivši napadač i najbolji strijelac Hajdukove posljednje šampionske generacije iz sezone 2004/05.

Bušić, koji danas radi kao trener u NK GOŠK Kaštela, nije skrivao razočaranje nakon što je san o naslovu prvaka u samo dva tjedna doveden u pitanje.

"Iskreno, mislim da nitko nije očekivao ovakav početak, nitko od navijača Hajduka. Dva poraza u prve dvije utakmice doma... Moraš dobiti i Istru i Goricu, kako god. Objektivno, Hajduk je bolja ekipa, ali eto, ti porazi su nas dosta udaljili od Dinama. Razočaran sam", započeo je Bušić.

Promašene pripreme?

Jedan od ključnih razloga za loš ulazak u proljetni dio sezone, prema mišljenju mnogih, leži u odlukama donesenim tijekom zimske stanke. Hajduk je, za razliku od prethodnih godina, kompletne pripreme odradio u Splitu. Bušić se da je ostanak kod kuće možda bio pogreška koja je dovela do manjka fokusa.

"Moguće je. Po meni to nije bio dobar potez, treba se maknuti. Dobre pripreme su najvažnije u sezoni, jer ako si dobro spreman i ako se dobro radi, onda možeš lakše istrčati utakmicu i raditi sve što trener traži. Od presinga, napadanja prostora, do agresivnosti", objašnjava Bušić i dodaje: "Hajduk nije otišao nigdje. Ne znam je li razlog financijski ili je takva odluka kluba, ali mislim da su promašili s time. Moglo se raditi i u Splitu, ali odlazak iz grada donosi drugu vrstu koncentracije."

Nedostatak agresije

Osim fizičke spreme, ono što je posebno zabrinulo u porazima od Istre i Gorice bio je pristup igri. Hajduk je djelovao bezidejno, anemično i bez prepoznatljive energije koja ga je krasila na Poljudu. Bušić ističe da je momčad izgubila svoj identitet, pogotovo na domaćem terenu.

Foto: Igor Soban/pixsell

"Hajduk mora biti Hajduk. Mora biti agresivniji, odlučniji, mora više napadati. Hajduk je uvijek imao svoju prepoznatljivu igru na Poljudu, lomili su protivnika u prvih dvadeset minuta ili pola sata", prisjeća se Bušić. "Nama se sada događa da primimo gol od Istre, pa drugi, i oni su mogli otići na 3:0. Protiv Gorice ista priča. Nismo bili agresivni, nismo bili željni. Gorica je zabila gol i imala dvije mrtve šanse na 1:0. Kasno je kad gubiš 2:0, onda je kasno."

'Viknite kad treba'

Problem je, kako navodi, primarno u glavama igrača. Odgovornost leži na treneru, ali i na najiskusnijim pojedincima u svlačionici koji moraju preuzeti ulogu vođa.

"Kad je najvažnije, onda oni zakažu. Izgube kao i prošle godine, kad smo imali prednost pa sve prosuli u tri utakmice. To moraju biti igrači s karakterom, stariji, da malo viknu kad treba. U svlačionici se mora znati red. Ne možemo očekivati od mladih da oni preuzmu odgovornost, to moraju stariji", jasan je bivši napadač Hajduka.

Foto: Igor Soban/pixsell

Iako je pobjeda protiv Slaven Belupa u posljednjem kolu donijela kratkotrajno olakšanje, pet bodova zaostatka za Dinamom djeluje kao velik teret. Bušić smatra da je Dinamo u značajnoj prednosti, ne samo bodovnoj.

"Dinamo je u prednosti i izgleda sve bolje. Dobili su prve dvije utakmice rutinski, a u Rijeci su kontrolirali utakmicu i uzeli bod. U boljem su momentu, imaju više samopouzdanja. Znaju kako dobivati utakmice", zaključio je Bušić.

