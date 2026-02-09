Stručnjak objasnio zašto Dinamo nije uspio srušiti Rijeku: 'Mogu sve brzo riješiti'

Derbi kola na Rujevici između Rijeke i Dinama, koji je završio bez pogodaka (0:0), ostavio je navijače gladnima pravog nogometnog uzbuđenja. O tvrdoj i neatraktivnoj utakmici, formi klubova i borbi za vrh HNL-a za Net.hr je govorio Elvis Scoria, bivši trener i istinska legenda riječkog kluba, koji je ponudio detaljnu analizu stanja vodećih hrvatskih momčadi.

Derbi bez hrabrosti

Scoria je utakmicu opisao kao očekivano tvrdu, ali i neatraktivnu, s vrlo malo sadržaja za gledatelje. Prema njegovim riječima, pravih prilika gotovo da i nije bilo, a ono što se moglo vidjeti bile su tek poluprilike s obje strane.

"Derbi je bio tvrd i nije bio atraktivan. Malo prilika s jedne i s druge strane, čak je Dinamo imao neke bolje prilike, iako je to sve bilo na razini poluprilika", istaknuo je Scoria. Ključni problem Dinama, smatra, leži u nedostatku odlučnosti. "Rekao bih da Dinamo nije bio dovoljno hrabar da dobije utakmicu u kojoj je nekako izgledalo da može dobiti", dodao je.

S druge strane, Rijeka nije uspjela nametnuti svoj stil igre, onakav kakav od nje očekuje i traži trener. "Rijeka nije uspjela doći do one igre što je htjela, što Sanchez želi", objašnjava Scoria.

Rijeka još nije u pravoj formi

Slabiju predstavu Rijeke u derbiju Scoria pripisuje činjenici da momčad još uvijek nije dosegla optimalnu formu na početku drugog dijela prvenstva. To se, kako kaže, vidjelo i u prethodnim utakmicama.

"Početak prvenstva je pokazao da Rijeka još nije u formi. Protiv Istre u Puli je bila skraćena utakmica, a nakon toga su odigrali 2:2 sa Slaven Belupom. Vidi se da se Rijeka još traži, kako u igri tako i u ritmu", analizira Scoria. Unatoč tome, ciljevi kluba s Rujevice ostaju visoki. Trenutno su peti, a ambicija je jasna, osigurati mjesto koje vodi u europska natjecanja. Scoria predviđa troboj za te pozicije. "Bit će to borba između Istre, Varaždina i Rijeke. Rijeka je na papiru barem najjača i trebala bi to ostvariti".

Ipak, put neće biti lagan. Rijeku u sljedećih mjesec dana očekuje iznimno zahtjevan raspored, uključujući i važnu utakmicu Kupa protiv Hajduka. "Imaju puno obaveza, bit će to zahtjevna priča i hvatanje pozicije za Europu", zaključuje Scoria.

Hajdukov kiks, Dinamova prilika

Dok se Rijeka bori za Europu, borba za naslov prvaka dobiva nove obrise, ponajviše zahvaljujući lošem startu Hajduka. Scoria je ulazak Splićana u nastavak sezone, s dva poraza u tri utakmice, ocijenio kao izrazito razočaravajući.

"Hajduk je razočaravajuće, baš razočaravajuće, ispod svakog nivoa ušao u prvenstvo. Normalno je da, ako Hajduk ovako nastavi, a Dinamo digne formu, Dinamo ima šansu brzo riješiti pitanje prvaka", smatra Scoria.

Dinamo, s druge strane, također mora hvatati optimalnu formu, pogotovo uoči europskih izazova. Povratak Dominika Livakovića vidi kao ključno pojačanje koje momčadi daje veliku sigurnost. "Livaković ih nosi jako, jako puno", poručuje Scoria, dodajući da je pred Dinamom zadatak što prije osigurati domaću titulu kako bi se mogli mirnije posvetiti europskim obavezama.

