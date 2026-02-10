Da, ovo su prizori ljudi koji žele izaći na birališta! Pretrpani vlakovi, građani po krovovima...

Deseci tisuća ljudi u ponedjeljak i utorak uputili su se iz glavnog grada Dhake prema svojim rodnim mjestima kako bi glasali na nadolazećim parlamentarnim izborima, koji će se održati 12. veljače 2026. godine.

Odlazak stanovnika stvorio je golemi pritisak na željezničke i autobusne stanice, pri čemu su mnogi putnici bili prisiljeni putovati na krovovima vlakova zbog prepunjenih vagona.

Na glavnoj željezničkoj stanici Kamlapur u Dhaki, putnici su se gurali kako bi pronašli mjesto u vlakovima, dok su neki riskirali život putujući na krovovima, jer u unutrašnjosti vlakova više nije bilo slobodnih mjesta. Zbog velikog broja putnika i gužvi, duge su bile i kolone na autobusnim terminalima, piše Press Trust of India.

Bivša premijerka osuđena na smrt

Odlazak stanovnika Dhake dolazi uoči prvih parlamentarnih izbora nakon masovnih prosvjeda u kolovozu 2024. godine, koji su doveli do smjene premijerke Sheikh Hasine. Pad Hasine započeo je studentskim demonstracijama zbog kvota za zapošljavanje u državnoj službi. Kao odgovor na to, njezina je vlada pokrenula brutalnu i krvavu odmazdu, koja je samo potaknula pokret i dovela još više ljudi na ulice, piše Klix.ba.

Protesti su se ubrzo proširili cijelom zemljom, a kada je vojska objavila da neće pucati na demonstrante, postalo je jasno da je Hasinina vladavina gotova. Studenti su upali u njezinu službenu rezidenciju, rušeći zidove i pljačkajući njezin sadržaj, prisilivši je da pobjegne u susjednu Indiju.

Prošlog studenog, sud u Dhaki osudio je Hasinu na smrt u odsutnosti zbog njezine uloge u nemirima, u kojima Ured UN-a za ljudska prava procjenjuje da je ubijeno oko 1.400 ljudi. Hasina se sada nalazi u ulozi piona u napetom zastoju između dviju zemalja, dok Bangladeš traži njezinu ekstradiciju kako bi se suočila s pravdom za zločine za koje ona tvrdi da ih nije počinila. Njezinoj stranci, Awami League, zabranjeno je sudjelovanje na predstojećim izborima.

Suočavanje s problemom

Privremena vlada uvela je srijedu i četvrtak kao opće praznike kako bi olakšala građanima putovanje i omogućila glasanje, a mnogi su iskoristili priliku i za dvodnevni vikend u rodnim mjestima.

Transportni operateri upozoravaju na neuobičajeno velik broj putnika, a sigurnosni stručnjaci ističu rizike putovanja na krovovima vlakova i prenatrpanim vozilima. Ovaj masovni odlazak iz glavnog grada svjedoči o velikoj angažiranosti građana u nadolazećim izborima, ali i o izazovima u organizaciji javnog prijevoza u Bangladešu.

"Napustio sam grad kako bih se vratio kući i planirao uhvatiti autobus u Syedabadu, ali nijedan nije dostupan. Autobusi koji dođu već su prepuni”, rekao je Shamin, koji nikako da se uspije ukrcati, prenosi JagoNews24.

Bangladeshi trains are super crowded, with people hanging on doors, sitting on roofs, and filling every spot because of high demand and few options pic.twitter.com/iZnlAB6J5R — Creepy (@mubarak2878) February 8, 2026

Ershad Ali izjavio je za novinare: "Stajao sam satima, a nisam vidio niti jedan autobus. Mnogi autobusi navodno su angažirani za izborne kampanje. Što obični ljudi trebaju učiniti?".

Nedostatak prijevoza uglavnom je posljedica toga što su autobusi raspoređeni za izborne kampanje, manji broj vozila prometuje redovitim linijama te prometna ograničenja u gradu zbog političkih skupova.

Pomoćnik vozača iz Moumita Paribahana rekao je: "Mnogi dalekolinijski autobusi napustili su Dhaku, a neki vlasnici nisu rasporedili svoja vozila na redovne linije. Zato grad suočava s ozbiljnim nedostatkom prijevoza".

