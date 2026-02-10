FREEMAIL
NIJE DOBILA RUŽU /

Tko je lijepa Slavonka koja je prva ispala iz Petrova tima? Upoznajte atraktivnu Manuelu

Tko je lijepa Slavonka koja je prva ispala iz Petrova tima? Upoznajte atraktivnu Manuelu
Foto: Instagram
Ova apsolventica poduzetničkog menadžmenta, koja danas radi u marketingu i odnosima s javnošću, nekada je hodala svjetskim modnim pistama.
U vili 'Gospodina Savršenog' odvila se prva, dugo iščekivana ceremonija ruža, večer koja je donijela olakšanje za jedne, a gorak kraj za druge. Karlo i Petar morali su donijeti odluku koju će djevojku prvu poslati kući, a u Petrovom timu odluka je pala na Manuelu

"Drago mi je što sam upoznala nove cure. Drago mi je što smo se upoznali, no hard feelings", poručila je Petru i djevojkama svestrana Vinkovčanka koja radi i živi u Zagrebu. 

Inače, Manuela je dio života provela i u Milanu, gdje je potpisala ugovor s jednom od najprestižnijih svjetskih modnih agencija, a u našoj galeriji pogledajte neka od njezinih najboljih izdanja. 

 

Novu sezonu Gospodina Savršenog pratite na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati ili odmah na platformi Voyo

10.2.2026.
18:31
