Tko je lijepa Slavonka koja je prva ispala iz Petrova tima? Upoznajte atraktivnu Manuelu

U vili 'Gospodina Savršenog' odvila se prva, dugo iščekivana ceremonija ruža, večer koja je donijela olakšanje za jedne, a gorak kraj za druge. Karlo i Petar morali su donijeti odluku koju će djevojku prvu poslati kući, a u Petrovom timu odluka je pala na Manuelu.

"Drago mi je što sam upoznala nove cure. Drago mi je što smo se upoznali, no hard feelings", poručila je Petru i djevojkama svestrana Vinkovčanka koja radi i živi u Zagrebu.

Inače, Manuela je dio života provela i u Milanu, gdje je potpisala ugovor s jednom od najprestižnijih svjetskih modnih agencija, a u našoj galeriji pogledajte neka od njezinih najboljih izdanja.

