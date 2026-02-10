Pogodila ih je ekstremno opasna hladnoća: Zbog ogromnih minusa umrlo 18 ljudi

Broj smrtnih slučajeva povezanih s opasnom i dugotrajnom hladnoćom u New Yorku porastao je na 18, priopćili su dužnosnici u nedjelju, a objavio The Guardian u ponedjeljak.

Riječ je o jednom od najduljih razdoblja ekstremne hladnoće još od 1961. godine. Tijekom vikenda temperature su pale u tolike minuse da su neki dijelovi Antarktike bili topliji od grada. Nacionalna meteorološka služba (NWS) priopćila je da je najniža temperatura iznosila -15 Celzijevih stupnjeva, no zbog vjetra subjektivni osjet hladnoće padao je i do -29 stupnjeva. Tako ekstremna hladnoća može dovesti do hipotermije i promrzlina već za svega 15 minuta.

Dužnosnici su rekli da je u subotu ujutro u Bronxu pronađena jedna mrtva osoba, dok je pak 81-godišnji muškarac iz Brooklyna umro nakon što se poskliznuo na ledu dok je nosio vrećicu s namirnicama.

Ured novoizabranog gradonačelnika Zohrana Mamdanija uoči vikenda objavio je da će otvoriti 60 novih hotelskih soba za smještaj osoba bez doma, kao i 62 centra za zagrijavanje.