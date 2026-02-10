Varaždin ovih dana izgleda kao modna pista: Dama u uskim hlačama dominirala Korzom

Ovih dana sunčano vrijeme izmamilo je Varaždinke i Varaždince na gradske ulice, koje su se pretvorile u pravu špicu. Korzo je ponovno vrvio šetačima željnima kave na terasama i lagane zimsko-proljetne modne inspiracije.

Deblje jakne i perjane parke još su uvijek dominirale, ali mnogi su ih kombinirali s laganijim tenisicama i gležnjačama, što je jasno pokazalo da se zima polako povlači. Crni i bež tonovi bili su najčešći izbor – od sportskih hoodica do elegantnih kaputa za šetnje od Starog grada do glavnog trga. Posebano se istaknula plavokosa ljepotica koja je za šetnju gradom odjenula jednostavnu, a efektnu kombinaciju crnih uskih traperica, crne sportske jakne, tenisica i neizostavnih sunčanih naočala.

Posebno su se istaknule dame u dugim crnim i sivim kaputima uz visoke čizme i efektne torbice, dok su mlađi birali traperice, bomber jakne i bijele tenisice. Terase kafića bile su pune, a šarenilo modnih kombinacija, od animal printa do sportskih outfita, dalo je Varaždinu lagani proljetni štih.

Galeriju iz Varaždina donosi varazdinski.net.hr