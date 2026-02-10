FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BUDI NOSTALGIJU /

Što se nosilo, tko se s kim družio i kako se partijalo iza pozornice na Dori 2011.

Što se nosilo, tko se s kim družio i kako se partijalo iza pozornice na Dori 2011.
Foto: Jurica Galoic/pixsell
1 /19
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ovaj tjedan ponovno nas čeka Dora, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, a mi smo tim povodom zavirili u arhivu. Prisjetili smo se kako je izgledalo “minglanje” iza pozornice prije 15 godina, tijekom prve i druge natjecateljske večeri Dore. Tko se s kim družio, tko je privlačio poglede i kakve su se toalete tada nosile – sve je zabilježeno. Neka imena danas su sveprisutna na sceni, dok se nekih natjecatelja više gotovo i ne sjećamo. Nostalgija, moda i estradni trenuci koji su obilježili jedno drugo vrijeme.

Pogledajte fotogaleriju Dore iz 2011.

10.2.2026.
14:05
Hot.hr
Pixsell
Dora 2011DoraNatjecanje
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx