Pogledajte što je Ilja izveo na Zimskim olimpijskim igrama, ovo je dugo bilo zabranjeno

Američka reprezentacija u umjetničkom klizanju na Zimskim je olimpijskim igrama u Milanu obranila naslov olimpijskog pobjednika osvojen prije četiri godine u Pekingu, a aktualni svjetski prvak koji nastupa za SAD Ilja Malinin u svojem je nastupu izveo salto unazad, potez koji je gotovo pola stoljeća bio zabranjen.
U galeriji pogledajte kako je ta njegova 'vratolomija' izgledala.