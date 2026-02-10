FREEMAIL
HRABROST ILI LUDOST? /

Pogledajte što je Ilja izveo na Zimskim olimpijskim igrama, ovo je dugo bilo zabranjeno
Foto: Paul Kitagaki Jr/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Američki klizač Ilja Malinin, poznat pod nadimkom "Bog četverostrukih skokova", na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu 2026. godine napravio je puno više od pukog osvajanja zlata. U zrak je vinuo sebe i cijeli sport, izvevši salto unazad, potez koji je gotovo pola stoljeća bio zabranjen.
Američka reprezentacija u umjetničkom klizanju na Zimskim je olimpijskim igrama u Milanu obranila naslov olimpijskog pobjednika osvojen prije četiri godine u Pekingu, a aktualni svjetski prvak koji nastupa za SAD Ilja Malinin u svojem je nastupu izveo salto unazad, potez koji je gotovo pola stoljeća bio zabranjen.

U galeriji pogledajte kako je ta njegova 'vratolomija' izgledala.

10.2.2026.
21:06
M.G.
Paul Kitagaki Jr/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
ZabranaSaltoZimske Olimpijske Igre 2026Umjetnicko KlizanjeSjedinjene Američke Države
