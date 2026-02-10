FREEMAIL
MARTIN JE U FORMI /

Baturina probio Napoli, pogledajte njegov novi gol u Italiji

Baturina probio Napoli, pogledajte njegov novi gol u Italiji
Foto: Matteo Ciambelli/defodi Images/profimedia

Baturina je pogodio s bijele točke u 39. minuti utakmice Coma i Napolija

10.2.2026.
22:28
M.G.
Martin Baturina zabio je gol za vodstvo Coma protiv Napolija u 39. minuti utakmice četvrtfinala talijanskog Kupa.

Baturina je na gostovanju u Napulju realizirao udarac s bijele točke koji je izborio drugi Hrvat u Comu, Ivan Smolčić, kojega je branič Napolija srušio u šesnaestercu.

Prekršaj za penal i gol Baturine možete pogledati OVDJE.

Rezultat 1:0 za Como stajao je na semaforu do 46. minute kada je Antonio Vergara izjednačio, a rezultatom 1:1 završen je regularan dio utakmice pa se pobjednik odlučivao raspucavanjem jedanaesteraca.

Utakmica je u tijeku

Baturina je od početka 2026. u sjajnoj formi i za Como je od tada odigrao šest utakmica uz učinak od četiri gola i tri asistencije. Ove je sezone u 18 nastupa zabio ukupno pet pogodaka i četiri puta asistirao.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljeni su svi bolidi koji će biti na stazi u novoj sezoni Formule 1

