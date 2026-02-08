FREEMAIL
BUON APPETITO /

Izbornik Dalić gledao reprezentativce u Italiji i organizirao večeru, dvojica nisu došla

Izbornik Dalić gledao reprezentativce u Italiji i organizirao večeru, dvojica nisu došla
Foto: Nel Pavletic/pixsell

'Izbornik je s članovima stožera ovog vikenda obišao hrvatske reprezentativce u ItalijI'

8.2.2026.
23:45
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Izbornik Zlatko Dalić ovaj je vikend proveo u Italiji. Tamo je gledao utakmice Serie A u kojima su igrali hrvatski reprezentativci. U nedjelju navečer je organizirao i večeru. 

"Izbornik je s članovima stožera ovog vikenda obišao hrvatske reprezentativce u Italiji, a tu su prigodu iskoristili za zajedničku večeru u Milanu", objavio je HNS na svojim mrežama. 

 

 

Na večeri je bio i Luka Modrić uz Domagoja Bradarića, Martina Pongračića, Nikolu Moru, Nikolu Vlašića, Ivana Smolčića i Martina Baturinu. Nije bilo Petra Sučića i Marija Pašalića zbog kasnijih utakmica, a izbornik će se s njima naći u ponedjeljak. 

Zlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaSerie A
