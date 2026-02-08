Izbornik Dalić gledao reprezentativce u Italiji i organizirao večeru, dvojica nisu došla

Izbornik Zlatko Dalić ovaj je vikend proveo u Italiji. Tamo je gledao utakmice Serie A u kojima su igrali hrvatski reprezentativci. U nedjelju navečer je organizirao i večeru.

"Izbornik je s članovima stožera ovog vikenda obišao hrvatske reprezentativce u Italiji, a tu su prigodu iskoristili za zajedničku večeru u Milanu", objavio je HNS na svojim mrežama.

Izbornik @DalicZlatko je s članovima stožera ovog vikenda obišao hrvatske reprezentativce u Italiji, a tu su prigodu iskoristili za zajedničku večeru u Milanu 🇭🇷



Izbornik je sa suradnicima pogledao četiri utakmice Serie A, a sutra ih još čeka susret s Petrom Sučićem i Marijem… pic.twitter.com/f3u9R5ligx — HNS (@HNS_CFF) February 8, 2026

Na večeri je bio i Luka Modrić uz Domagoja Bradarića, Martina Pongračića, Nikolu Moru, Nikolu Vlašića, Ivana Smolčića i Martina Baturinu. Nije bilo Petra Sučića i Marija Pašalića zbog kasnijih utakmica, a izbornik će se s njima naći u ponedjeljak.

