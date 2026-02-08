FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAO NA TRACI /

Bayern dao pet komada Hoffenheimu, a pogledajte kako je Kramarić zabio nakon greške Neuera

Bayern dao pet komada Hoffenheimu, a pogledajte kako je Kramarić zabio nakon greške Neuera
×
Foto: Michael Weber Imagepower/imago Sportfotodienst/profimedia

Tračak nade gostima donio je Andrej Kramarić izjednačivši u 35. minuti svojim devetim golom ove sezone u Bundesligi

8.2.2026.
19:36
Sportski.netHina
Michael Weber Imagepower/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U posljednjem susretu 21. kola njemačkog nogometnog prvenstva Bayern je u Munchenu porazio Hoffenheim sa 5-1, a gol za goste zabio je hrvatski napadač Andrej Kramarić.

Nakon pet uzastopnih pobjeda i serije od sedam kola bez poraza, Hoffenheim je s mnogo optimizma stigao u Munchen. Međutim, već u 17. minuti je postalo jasno kako će gosti teško do bodva na Allianz Areni.

Naime, Kevin Akpogum je skrivio jedanaesterac i pritom dobio crveni karton zbog prekršaja u kaznenom prostoru. Harry Kane je bio siguran pokazavši u kojem će smjeru krenuti utakmica. Tračak nade gostima donio je Andrej Kramarić izjednačivši u 35. minuti svojim devetim golom ove sezone u Bundesligi.

Pogriješio je Manuel Neuer koji je ispucao loptu do suparničkog igrača Fisnika Asllanija, a ovaj odmah gurnuo do hrvatskog napadača koji je zabio za 1-1. Taj gol pogledajte OVDJE.

No Kane je u završnici prvog dijela zabio i drugi gol, ponovo s bijele točke, da bi u drugoj minuti nadoknade Luis Diaz pogodio za 3-1. Diaz je u 62. minuti zabio i svoj drugi gol na utakmici, a sjajnu predstavu kolumbijski napadač je okrunio trećim golom u 89. minuti.

U prvom nedjeljnom susretu RB Leipzig je na gostovanju pobijedio Koln sa 2-1.

Christoph Baumgartner je u 29. minuti doveo goste do prednosti, izjednačio je Jan Thielman u 51. minuti, no samo pet minuta kasnije Baumgartner je drugim golom na utakmici ponovo doveo Leipzig do prednosti.

Austrijski veznjak je u 77. minuti umalo postao tragičar nakon što je igrao rukom u svom kaznenom prostoru. Očekivao se kazneni udarac, međutim VAR analiza je pokazala kako je igrač Kolna bio u zaleđu prije nego što je došlo do igranja rukom.

Bayern vodi sa 54 boda, Borussia Dortmund ima 48, Hoffenheim 42, a Leipzig 39 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Dva hrvatska borca doživjela su teške poraze: Pogledajte kako su tješili jedan drugoga

Andrej KramarićHoffenheimBayernBundesliga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx