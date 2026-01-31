Igračina i apsolutna legenda: Kramarić zabio dva gola u tri minute u prvom poluvremenu

Andrej Kramarić nastavlja širiti svoju legendu u Bundesligi u dresu Hoffenheima gdje je već ionako 'božansko stvorenje'.

U utakmici 20. kola elitnog njemačkog prvenstva protiv Union berlina zabio je dva gola u prvom poluvremenu, u razmaku od samo tri minute.

Hrvatski reprezentativac doveo je domaćine u vodstvo u 42. minuti, zabio je iz penala nakon što je Querfeld napravio prekršaj na Asllaniju u kaznenom prostoru. Kramarić je pucao u svoju lijevu stranu, a golman je otišao u svoju lijevu stranu i pogodio je za vodstvo. Samo tri minute kasnije povisio je prednost, Toure je ubacio s lijevog krila, a Kramarić je pucao glavom s otprilike osam metara i sjajno pogodio za 2:0. Golove pogledajte OVDJE i OVDJE.

Kramarić je ovim golovima došao do osmog pogotka ove sezone u Bundesligi. U dobroj je formi, u prošlom kolu je asistirao u gostujućoj pobjedi protiv Werdera, a prije dva i pol tjedna zabio je hat-trick Borussiji Monchengladbach.

