POGLEDAJTE KAKO /

Igračina i apsolutna legenda: Kramarić zabio dva gola u tri minute u prvom poluvremenu

Igračina i apsolutna legenda: Kramarić zabio dva gola u tri minute u prvom poluvremenu
Foto: Oliver Zimmermann/imago Sportfotodienst/profimedia

Kramarić je ovim golovima došao do osmog pogotka ove sezone u Bundesligi

31.1.2026.
16:52
Sportski.net
Oliver Zimmermann/imago Sportfotodienst/profimedia
Andrej Kramarić nastavlja širiti svoju legendu u Bundesligi u dresu Hoffenheima gdje je već ionako 'božansko stvorenje'. 

U utakmici 20. kola elitnog njemačkog prvenstva protiv Union berlina zabio je dva gola u prvom poluvremenu, u razmaku od samo tri minute. 

Hrvatski reprezentativac doveo je domaćine u vodstvo u 42. minuti, zabio je iz penala nakon što je Querfeld napravio prekršaj na Asllaniju u kaznenom prostoru. Kramarić je pucao u svoju lijevu stranu, a golman je otišao u svoju lijevu stranu i pogodio je za vodstvo. Samo tri minute kasnije povisio je prednost, Toure je ubacio s lijevog krila, a Kramarić je pucao glavom s otprilike osam metara i sjajno pogodio za 2:0. Golove pogledajte OVDJE i OVDJE

Kramarić je ovim golovima došao do osmog pogotka ove sezone u Bundesligi. U dobroj je formi, u prošlom kolu je asistirao u gostujućoj pobjedi protiv Werdera, a prije dva i pol tjedna zabio je hat-trick Borussiji Monchengladbach.

POGLEDAJTE VIDEO: Najboljitrenuci utakmice Hrvatske i Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva

Andrej KramarićBundesligaHoffenheim
