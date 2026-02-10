Hrvati rekli što misle o Milanoviću kao novom premijeru: 'To mu nikada nećemo zaboraviti'

Hrvatska javnost sve više šuška o velikom povratku Zorana Milanovića u utrku za Banske dvore. Cure informacije na Iblerovom trgu, javlja Nacional, pa se tako ovih dana može čuti da se 'u SDP-u već rade konkretni izračuni koliki bi postotak nezavisna Milanovićeva lista mogla osvojiti i iz koje bi ih biračke baze mogla "otkinuti".

"Na parlamentarnim izborima 2028. mogla bi se pojaviti Zoranova lista, koja će odlučivati o pobjedniku tih izbora, a u tom slučaju premijer neće biti ni Siniša Hajdaš Dončić ni Tomislav Tomašević, nego Zoran Milanović“, kazao je za Nacional visoki izvor blizak vrhu SDP-a.

RTL Danas na svom Facebook profilu upitao je gledatelje i čitatelje što misle o potencijalnom novom premijerskom mandatu Zorana Milanovića.

Objava RTL-a potaknula je lavinu reakcija, a komentari čitatelja jasno pokazuju koliko je pitanje Milanovićeva povratka i dalje snažno polarizirajuće. Dok jedni kategorički odbacuju mogućnost njegova novog mandata, drugi ga smatraju najboljim premijerom kojeg je Hrvatska imala.

'Već se dokazao'

Dio komentatora izražava otvoreno protivljenje i nepovjerenje. Marijan smatra da se Milanović ne bi trebao vraćati u izvršnu vlast: "Neka samo spava i jede, politiku neka pusti na miru. Nije to za njega, pojest će ga svjetski moćnici." Ante je još kraći: "Spavaj, samo to znaš."

Luca podsjeća na njegovo prethodno razdoblje na vlasti: "Bože sačuvaj, bio je jednom, uzeo sve što je mogao uzeti." Sličnog su stava i dvije Ane, jedna kaže: "Ne, već se dokazao", druga piše: "Ne, ne, bio je jednom i sve upropastio."

Vladimir u komentaru izdvaja poreznu politiku iz vremena Milanovićeve Vlade: "Ne. Povisio je PDV s 22 prvo na 24 pa na 25 posto, povećanje zbog recesije, uz obećanje da će se, čim recesija prođe, PDV vratiti na 22 posto. Vidimo kako se vratio. Ovo mu nikada nećemo zaboraviti." Marijan u komentaru piše: "Pa nećemo se valjda opet zaje…"

Kritike idu i u smjeru ukupne ocjene njegova mandata. Barba Tome ga naziva "najgorim premijerom u povijesti samostalne države Hrvatske" te dodaje kako se "stvarno čudi Hrvatima da se ne sjećaju što je bilo prije samo nekoliko godina".

Dražen propituje njegov učinak i kao predsjednika: "Kad je bio mlađi nije ništa napravio, tražili su ga kao premijera po 15 dana, a da bi sad nešto radio. On kao predsjednik pridonosi li boljitku Hrvatske? Samo štetu, s obzirom na to kolika mu je plaća." Kika je posebno oštra: "Ne ponovilo se. Nikada radnici, socijala, umirovljenici i mladi nisu bili poniženi i na koljenima kao za njegove vladavine." Perica zaključuje: "Ne, imao je šansu, ništa od njega. Ne može on provesti ilustraciju kad su prsti u pekmezu."

Ipak, nisu svi komentari negativni. Ivor iznosi suprotno mišljenje: "Boljeg premijera nikad nismo imali."Mladenka pak smatra da se pažnja namjerno preusmjerava: "Ajde, malo skrenite pozornost s Piletića i Plenkovića na Zokija. Jer treba brzo zaboraviti Piletića."

POGLEDAJTE VIDEO: Sprema li se velika koalicija na ljevici? Bauk odgovorio na pitanje o angažmanu Milanovića na izborima